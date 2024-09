Une entreprise prometteuse de services informatiques et de conseil a fait face à un moment charnière de son parcours vers la transformation numérique. La solution de monétisation de contenu numérique (DCM) de Happiest Minds est une plateforme SaaS (Software-as-a-Service) qui aide les organisations à numériser leur contenu traditionnel et à fournir des produits et services numériques. Ce produit permet aux clients, partenaires et utilisateurs de collaborer d'une manière nouvelle et plus attractive, ce qui génère des revenus d’entreprise numériques.

La plateforme offre un modèle commercial basé sur la consommation, qui aide les clients à intégrer et à développer rapidement leur activité numérique. Grâce à la DCM, les clients de Happiest Minds bénéficient d’un portail utilisateur numérique doté de fonctionnalités flexibles et conviviales : sondages en temps réel, graphiques interactifs, captures d’écran, partage sur les réseaux sociaux, contenu audiovisuel et bots de connaissances alimentés par l’IA et le ML.

Happiest Minds connaissait une croissance rapide et devait garder une longueur d’avance. Elle s’attendait à faire face à des volumes croissants de données et à maintenir la continuité des activités. L'entreprise devait être prête à fournir des services de reprise après incident et de sauvegarde, en veillant à ce que les données et les applications critiques soient toujours disponibles. L’organisation s’est alors tournée vers IBM pour obtenir des conseils sur l’expansion de ses offres de services numériques.