IBM Cloud Databases for Elasticsearch combine la flexibilité d’un moteur de recherche en texte intégral avec la puissance de l’indexation d’une base de documents JSON. Vous disposez ainsi d’un outil puissant pour l’analyse de données enrichies sur de gros volumes de données, de catalogues prêts à l’emploi, du remplissage automatique, de l’analyse des journaux, de fonctions de surveillance, d’analyses de la blockchain et plus encore.