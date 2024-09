Après avoir examiné plusieurs autres offres de fournisseurs de cloud, 2mee a choisi IBM Cloud pour prendre en charge sa plateforme. « IBM a immédiatement compris notre vision et a été véritablement enthousiasmé par le concept », se souvient James Riley. « Avec IBM, nous n'avons pas seulement obtenu un fournisseur de services cloud, nous avons trouvé un véritable partenaire. »

Le fait qu'une équipe R & D d'IBM se trouve à l'étage inférieur aux bureaux 2mee de l'université a également été d'un grand secours. « Ce qui nous a marqué, c'est la nature personnelle d'IBM », explique James Riley. « Cela fait partie de notre ADN : parler directement aux gens en personne. De plus, le nom IBM a une notoriété sur laquelle nous pouvons compter. »

L’entreprise a travaillé en étroite collaboration avec le garage IBM de Londres, un canevas de transformation qui intègre les personnes, les processus et la technologie. Selon la méthodologie IBM Garage, agile et centrée sur l'utilisateur, l'équipe commune a conçu et construit le back-end pour sa solution. Cela comprenait la création de 2mee Exchange, une passerelle sophistiquée et hautement évolutive exécutée sur la plate-forme IBM Cloud Foundry qui stocke les messages de la solution à l’aide de la solution IBM Cloud Object Storage et les envoie vers n’importe quelle unité activée.

« C'était rapide et facile pour nous d'être opérationnels sur IBM Cloud », confirme James Riley. « IBM effectue une grande partie de la gestion informatique continue, ce qui signifie que nous sommes libres de passer du temps à innover. Nous constatons également qu'IBM investit dans le développement de la plateforme cloud ; de nombreux nouveaux services cloud sont en ligne depuis que nous avons commencé ce processus, et nous en faisons partie. »

Par exemple, 2mee utilise Cloud Databases on IBM Cloud, une plateforme hautement sécurisée qui permet à l'entreprise d'intégrer les données des systèmes de gestion de la relation client (CRM) à la solution 2mee. Les entreprises peuvent désormais utiliser leurs données CRM ainsi que les données issues des utilisateurs finaux, comme les données de localisation provenant d'un smartphone, pour créer des campagnes ciblant des segments de clientèle spécifiques.

« IBM Cloud nous a donné accès à un ensemble riche de services et d'API qui nous ont permis de faire passer notre solution au niveau supérieur », déclare James Riley. « De plus, la connaissance et le soutien de l'équipe IBM Garage sont incomparables. Je ne pense pas que nous aurions pu atteindre tout ce que nous avons sans ce genre d'engagement personnel. »

Au départ, l'entreprise ciblait les secteurs du jeu et du sport, dans lesquels l'évolutivité du cloud IBM était essentielle. « Nous devions envoyer des messages à un maximum de 10 millions de personnes en une seule fois. Au début d'un match de foot, par exemple, la plupart des sociétés de jeux d'argent fournissent une fenêtre de 15 minutes pendant laquelle vous pouvez miser », déclare James Riley. « Il est donc essentiel de pouvoir envoyer des messages au plus grand nombre. »