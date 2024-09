Le modèle de distribution basé sur le cloud de CRM.COM avec IBM Cloud a aidé l’entreprise à accéder à des marchés dans le monde entier et à déployer des projets 100 % à distance, indépendamment de la taille et de la complexité du projet. L’offre CRM.COM, qui comprend les abonnements, les commandes, la facturation, les catalogues de produits, les portefeuilles électroniques, les passes, les offres, les promotions, les notifications, les segmentations, les automatisations, les intégrations, les applications mobiles de marque, les portails Web, etc., est riche en fonctionnalités et présente de nombreux avantages à offrir aux clients qui recherchent des solutions logicielles modernes, innovantes et très puissantes.

Par exemple, dans les télécommunications, la solution de facturation par abonnement de l’entreprise permet aux opérateurs « triple play », de télévision et de haut débit de monétiser leur contenu et leurs actifs et de générer des revenus récurrents prévisibles. CRM.COM permet aux opérateurs de regrouper facilement leurs services, d’attribuer une tarification flexible, d’exécuter une évaluation et une facturation stratégiques et de collecter des paiements en temps réel à partir de plusieurs sources de paiement. CRM.COM est conforme aux dernières tendances du secteur des télécommunications et d’autres secteurs. L’entreprise peut facilement s’intégrer à n’importe quelle plateforme de distribution de services et synchroniser l’abonnement, le service et l’utilisation en temps réel. Par conséquent, CRM.COM aide les opérateurs à maximiser leur efficacité opérationnelle, à améliorer leur rentabilité et à réduire l’attrition.

De plus, la solution de récompenses CRM.COM permet aux entreprises de plusieurs secteurs tels que la vente au détail, l’hôtellerie et la restauration, la banque, les télécommunications et plus encore d’offrir des récompenses en espèces à leurs clients, accumulées dans un portefeuille électronique et gérées via des applications et portails de marque. CRM.COM prend en charge une variété d’offres de récompenses et s’écarte des programmes de fidélisation traditionnels basés sur des points, où un seule type d’offre est proposé. CRM.COM permet aux opérateurs d’offrir des récompenses personnalisées et ciblées avec une réelle valeur monétaire tout en surveillant les performances grâce à des outils avancés intégrés d’aide à la décision.

De même, le portefeuille électronique CRM.COM peut être introduit par les entreprises ou les institutions de monnaie électronique qui souhaitent utiliser CRM.COM comme plateforme principale pour les transactions de monnaie électronique. CRM.COM est un expert en capture des transactions et intègre une prise en compte complète des informations client, les politiques de connaissance des clients (KYC), les comptes financiers, les portefeuilles électroniques, la gestion des transactions, les restrictions de transaction, les frais de transaction, les plafonds de frais de maintenance des portefeuilles, les notifications, la production de rapports et plus encore.

En outre, le composant des solutions d’aide à la décision de CRM.COM permet aux utilisateurs d’explorer et d’interroger des données complexes sur les revenus, les produits, les ventes et le marketing afin d’obtenir de nouvelles informations sur les abonnés et le comportement des clients. Il est ainsi possible de cibler les clients en leur proposant des offres significatives en temps réel, ce qui permet d’accroître leur satisfaction et de les fidéliser.

IBM Cloud fournit une base ultra sécurisée et évolutive adaptée aux solutions CRM.COM. L’entreprise traite des millions de transactions et d’événements en temps réel et la sécurité des données clients et transactionnelles est essentielle. Le délai de mise sur le marché de nouvelles fonctionnalités et la capacité à lancer rapidement de nouveaux projets sont également importants. La possibilité d’augmenter la capacité à la demande avec IBM Cloud PaaS permet à CRM.COM de respecter ses engagements envers ses clients.

« Le partenariat avec IBM nous a permis de remporter plus de contrats. Nos clients sont convaincus de pouvoir faire confiance à la solution CRM.COM, notamment parce qu’elle fonctionne sur IBM Cloud », conclut Mme Pouyiouka.