Comme lors du développement de l’application mobile Wenngarn, Sisyfos a choisi IBM Cloud comme environnement d’hébergement pour sa nouvelle plateforme OVERBLIQ. En créant et en déployant l’infrastructure sur IBM Cloud, Sisyfos peut proposer à ses clients une plateforme semblable à WordPress sur laquelle ils peuvent créer des applications mobiles au contenu enrichi. Les clients se concentrent sur le développement et la gestion de contenu, tandis que Sisyfos fournit le support et l’hébergement en tant que solution SaaS.

« Nous avions utilisé IBM Cloud dans d’autres projets », explique Jimmy Eriksson, directeur général de Sisyfos. « C’était la plateforme la moins coûteuse et elle possédait toutes les fonctions dont nous avions besoin pour créer une plateforme d’applications mobiles. »

« Cela répondait parfaitement à nos besoins », poursuit-il. « Tout a été soigneusement préparé pour héberger notre solution. »

Sisyfos utilise IBM Cloud Kubernetes Service et plusieurs offres de services gérés IBM Cloud, notamment IBM Certificate Manager, IBM Cloud Command Line Interface, IBM Cloud File Storage, IBM Cloud Log Analysis, IBM Cloud Monitoring with Sysdig et IBM Cloud Object Storage. La plateforme comprend également des bases de données critiques telles que IBM Cloud Databases for PostgreSQL et IBM Cloud Databases for Redis.

« Lorsque nous discutons avec les développeurs, ce qu’ils apprécient vraiment est la facilité de déploiement sur Kubernetes », poursuit Robin Eriksson. « Si nous avions envisagé d’autres solutions, nous aurions eu besoin d’une offre d’infrastructure en tant que service, d’héberger nos propres machines virtuelles et de déployer Kubernetes nous-mêmes. Il nous aurait fallu passer par toutes ces étapes juste pour arriver là où nous en étions avec IBM Cloud dès le premier jour. »

Robin Eriksson vante également la flexibilité et la rapidité du service IBM Cloud Object Storage. « Nous avons beaucoup de contenu image qui doit être disponible dans différents formats », explique-t-il. « Aujourd’hui, le stockage n’est plus un problème. Nous avons aussi besoin d’un accès très rapide, sans avoir à demander des images à une archive. Nous devons éliminer toute la latence et mettre le contenu en cache, de sorte que lorsque l’utilisateur appelle une photo d’un bateau, celle-ci s’affiche immédiatement ».

Le salon (nautique) doit continuer

La pandémie de COVID-19 a donné à Sisyfos l’occasion de démontrer la valeur d’une solution de développement rentable qui permet à ses clients de lancer rapidement des applications mobiles interactives et axées sur le contenu. L’un de ces clients, Stockholmsmässan, le plus grand organisateur d’événements en Suède, s’est tourné vers Sisyfos pour transformer son salon nautique annuel en événement numérique.

En 2020, la pandémie a frappé au cours du salon nautique Allt för Sjön (Tout sur les bateaux), qui a lieu chaque année début mars. Annonçant l’ouverture de la saison de la plaisance, le salon attire plus de 70 000 400 visiteurs et exposants. Pour l’édition 2021, Stockholmsmässan avait besoin de créer une application mobile numérique Allt för Sjön pour rassembler les visiteurs et exposants, entièrement en ligne.

En tant qu’entreprise spécialisée dans l’organisation de congrès et salons professionnels, Stockholmsmässan avait besoin d’un professionnel du numérique pour faire de l’événement en ligne un succès. « Nous ne sommes pas structurés pour faire quoi que ce soit dans ce domaine, car nous n’avons pas les développeurs et le support en interne », explique Tommy Bryngelsson, responsable du numérique chez Stockholmsmässan. « Et je suis absolument convaincu que si cela existe, vous ne devez pas le faire vous-même. Vous devez essayer de trouver la meilleure solution qui correspond à vos besoins, puis de l’adapter à votre situation. » Pour Stockholmsmässan, cette solution a été la plateforme OVERBLIQ et le support reçu de Sisyfos.

Stockholmsmässan a créé le contenu de l’application Allt för Sjön et a ensuite invité les vendeurs de bateaux et de produits associés à ajouter leur propre contenu pour atteindre les visiteurs. « Rétrospectivement, il a été assez difficile d’amener les exposants à fournir leurs propres informations, car les autres solutions numériques que nous avions utilisées n’étaient pas pratiques », explique M. Bryngelsson. « La plateforme OVERBLIQ est très conviviale et très simple. »

L’interface personnalisée de l’éditeur OVERBLIQ ne nécessite aucune formation ni expérience spécialisée du codage ou de l’édition. Sisyfos a développé la plateforme pour rendre la conception aussi facile que possible du point de vue de l’utilisateur, tout en assurant un contrôle qualité.

« Si vous importez une image aux dimensions incorrectes, l’assistant vous indique que cette image n’est pas utilisable », explique M. Bryngelsson. « D’autres outils permettent d’effectuer quand même l’importation, au détriment de la qualité générale de la plateforme. »

L’application Allt för Sjön s’est avérée extrêmement réussie pour Stockholmsmässan. « Elle est arrivée au quatrième rang dans l’App Store le jour même de son lancement », selon M. Bryngelsson. Et IBM Cloud a parfaitement tenu le choc de la montée en flèche du nombre d’utilisateurs.