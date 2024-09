IBM Cloud File Storage for Virtual Private Cloud (VPC) offre un stockage de fichiers NFSv4.1 sécurisé et persistant. Ce stockage de données vous permet de créer des partages de fichiers zonaux pour IBM Cloud Virtual Servers sur Virtual Private Cloud. Contrôle total et réduction des coûts grâce à l'architecture avec sauvegarde Flash. Créez des partages de fichiers de 10 à 32 000 Go et approvisionnez-les avec une variété d'options flexibles pour vous adapter rapidement aux changements dans les demandes de charge de travail.