IBM Cloudant est une base de données distribuée et entièrement gérée destinée aux charges de travail lourdes et aux applications Web et mobiles à croissance rapide. La solution est disponible en tant que service sur IBM Cloud avec un SLA de 99,99 %. Elle permet de faire évoluer le débit et le stockage de manière flexible, tandis que son API et ses protocoles de réplication sont compatibles avec Apache CouchDB pour les architectures hybrides ou multicloud.