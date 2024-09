Qu'est-ce que CouchDB ?

Un mot suffit à définir CouchDB : la tranquillité. CouchDB est fourni avec une suite de fonctions conçues pour réduire l'effort de gestion d'un système distribué résilient. Voici quelques fonctions clés de CouchDB et pourquoi elle est différente des autres bases de données NoSQL.

Réplication. L'une des fonctions essentielles de CouchDB est la réplication bidirectionnelle qui permet de synchroniser les données sur plusieurs serveurs et dispositifs via une réplication bidirectionnelle. Cette réplication permet aux entreprises d'optimiser la disponibilité des systèmes, de réduire les délais de récupération des données, de géolocaliser les données au plus près des utilisateurs finaux et de simplifier les processus de sauvegarde.

Dans CouchDB, il n'existe aucune distinction entre les données hébergées sur un ou plusieurs serveurs. Au contraire, CouchDB identifie les changements de documents dès qu'ils se produisent, quelle que soit la source, et s'assure que toutes les copies de la base de données restent synchronisées avec les informations les plus récentes. Ainsi, plusieurs répliques de bases de données peuvent être autonomes et gérées tout en conservant des informations précises et en temps réel dans plusieurs environnements informatiques.

Vues. CouchDB utilise des vues comme principal outil pour exécuter des requêtes et créer des rapports à partir de fichiers de documents stockés. Les vues vous permettent de filtrer les documents pour trouver les informations pertinentes à un processus particulier de la base de données. Ces informations peuvent ensuite être mappées en fonction de vos préférences et extraites dans un ordre précis.

La particularité de CouchDB réside dans la liberté dont vous disposez en matière de présentation des informations. Les vues de CouchDB étant construites dynamiquement et n'affectant pas directement les magasins de documents sous-jacents, vous pouvez exécuter autant de vues différentes des mêmes données que vous le souhaitez. Ces vues sont créées dans des documents de conception spéciaux et peuvent être répliquées sur plusieurs instances de la base de données comme des données stockées ordinaires.

Une autre superbe fonction de CouchDB est la disponibilité d'Apache MapReduce pour créer de puissants index qui permettent de localiser facilement les documents en fonction des valeurs qu'ils contiennent. Vous pouvez ensuite utiliser ces index pour établir des relations d'un document à l'autre et effectuer divers calculs sur la base de ces connexions.

API HTTP. CouchDB utilise une API REST pour accéder à la base de données de n'importe où, avec une flexibilité totale des opérations CRUD (création, lecture, mise à jour, suppression). Ce moyen simple et efficace de connectivité des bases de données rend CouchDB flexible, rapide et puissant tout en restant très accessible.

Conçu pour le hors ligne. Lorsque vous mettez à l'échelle la facilité d'utilisation et l'accessibilité de votre base de données, il est essentiel de pouvoir créer des applications qui fonctionnent aussi bien hors ligne qu'en ligne. CouchDB permet aux applications de stocker localement les données collectées sur les appareils mobiles et les navigateurs, puis de synchroniser ces données une fois de retour en ligne.

Stockage efficace des documents. Dans CouchDB, les documents sont les principales unités de données utilisées en JSON, composées de divers champs et pièces jointes pour faciliter le stockage. Il n'existe pas de limite à la taille du texte ou au nombre d'éléments de chaque document, et il est possible d'accéder aux données et de les mettre à jour à partir de plusieurs sources de bases de données et à travers des grappes de serveurs distribuées dans le monde entier.

Compatibilité. CouchDB est extrêmement facile à aborder et offre de nombreux avantages en termes de compatibilité lorsqu'il est intégré à votre infrastructure actuelle. CouchDB a été écrit en Erlang (un langage de programmation et un système d'exécution polyvalent, orienté concurrence et à récupération de mémoire), ce qui le rend à la fois fiable et facile à utiliser pour les développeurs.

En raison de ses fonctionnalités open source, CouchDB est extrêmement flexible et peut être installé et exécuté sur divers systèmes d'exploitation et outils de virtualisation. Il est également compatible avec PouchDB, une base de données légère conçue pour fonctionner dans le navigateur des appareils mobiles.