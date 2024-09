Les principaux fournisseurs de services de cloud offrent un large éventail d'options DBaaS, y compris des systèmes de gestion de bases de données relationnelles (RDBM), ainsi que des bases de données non relationnelles ou NoSQL, telles que des magasins de documents et orientés colonnes.

Trouver le bon fournisseur DBaaS pour votre entreprise implique de déterminer quelles technologies de base de données fonctionneront le mieux pour votre application, puis, bien sûr, de s'assurer que votre fournisseur prend en charge cette technologie. La première moitié du processus peut s'avérer complexe, car il n'existe pas de solution DBaaS unique et optimale pour toutes vos applications. Des compromis sont toujours nécessaires, et ils peuvent parfois être subtils. Voici quelques facteurs spécifiques que vous devrez prendre en compte.

Un magasin de données principal ou auxiliaire conviendra-t-il mieux à mon application ?



Les magasins de données principaux sont ceux qui offrent des modèles de données flexibles, notamment les bases de données relationnelles et les magasins de données basés sur des documents. Ils prennent généralement en charge les langages de requête généraux (tels que les diverses implémentations de SQL) et les outils polyvalents de modélisation de données. a plupart ont été conçus en mettant l'accent sur le maintien de l'intégrité des données. Ils sont flexibles et constituent un très bon choix pour la majorité des applications. MySQL, MongoDB et PostgreSQL sont des exemples de magasin de données principaux.

En revanche, les magasins de données auxiliaires ont tendance à bien exécuter quelques tâches spécialisées, mais ne sont pas de puissants outils polyvalents. Ils peuvent offrir des modèles de données restreints ou des fonctionnalités limitées, mais ils proposent les meilleures performances de leur catégorie dans un domaine particulier. Redis, etcd, Elasticsearch et JanusGraph sont des exemples. Si une base de données de ce type répond parfaitement aux exigences de votre application, vous pouvez obtenir d'excellents résultats en utilisant un magasin de données auxiliaire ; sinon, tenez-vous en à un magasin de données principal.

L'architecture sous-jacente de la base de données est-elle adaptée à mes besoins ?



Il est essentiel de choisir un moteur de base de données qui non seulement répond aux exigences actuelles de votre application, mais qui peut également être mis à l'échelle pour répondre aux besoins futurs. Les systèmes distribués sont plus difficiles à créer, gérer et maintenir que les systèmes à nœud unique, et leur évolutivité horizontale infinie peut se faire au détriment des fonctionnalités ou des performances disponibles.

La base de données fonctionne-t-elle bien pendant les tests ?



Il n'est pas toujours possible de comprendre exactement comment les fonctions et les fonctionnalités d'une base de données s'adapteront aux exigences de votre application sans effectuer des tests en situation réelle. Comme il est très facile (et si abordable) de développer une offre DBaaS, la création et l'exploration d'un prototype doit être une partie essentielle du processus de sélection. Ainsi, vous pourrez évaluer les temps de réponse lorsque votre application envoie des requêtes réelles à la base de données et observer ses performances lorsqu'elle devra faire face à une combinaison d'opérations et au volume de trafic qu'elle rencontrera dans votre environnement de production.

Qu'est-ce que le fournisseur de services de cloud offre d'autre ?



Étant donné que les offres DBaaS s'intègrent généralement à une plateforme de cloud complète, il est également important de comparer les offres globales des fournisseurs, qui vont au-delà des dispositifs et des fonctions de la base de données elle-même.

Consultez cet article pour en savoir plus sur la manière de sélectionner une base de données pour votre application.