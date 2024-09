Qu'est-ce que MongoDB ?

MongoDB (lien externe à IBM) est un code source ouvert, un système de gestion de base de données (DBMS) non relationnelles qui utilise des documents flexibles au lieu de tables et de lignes pour le traitement et le stockage de différentes formes de données. En tant que solution de base de données NoSQL, MongoDB ne nécessite pas de système de gestion de base de données relationnelle (RDBMS), il fournit donc un modèle de stockage des données flexible qui permet aux utilisateurs de stocker et d'interroger différents types de données avec facilité. Cela simplifie non seulement la gestion de la base de données pour les développeurs mais crée également un environnement très évolutif pour les applications et services multiplateformes.

Les documents ou collections de documents MongoDB sont les unités de données de base. Formatés en JSON binaire (Java Script Object Notation), ces documents peuvent stocker différents types de données et peuvent être distribués sur plusieurs systèmes. Étant donné que MongoDB utilise une conception à schéma dynamique, les utilisateurs ont une flexibilité inégalée lors de la création d'enregistrements de données, d'interrogation de collections de documents via l'agrégation MongoDB et de l'analyse de grandes quantités d'informations.