Qu’est-ce que PostgreSQL ?

Après plus de vingt ans, PostgreSQL reste l’une des bases de données relationnelles les plus connues et les plus prises en charge. En tant que tel, PostgreSQL offre un certain nombre d’avantages aux développeurs qui cherchent à créer des environnements informatiques hautement évolutifs sur leurs infrastructures sur site et basées sur le cloud.

Performance et évolutivité

Dans les grands systèmes de bases de données où l’authentification des données et les vitesses de lecture/écriture sont essentielles, PostgreSQL est difficile à battre. PostgreSQL prend en charge diverses optimisations de performances que l’on ne trouve généralement que dans les technologies de base de données propriétaires, telles que la prise en charge des données géospatiales et les accès concurrents simultanés. PostgreSQL est donc extrêmement efficace pour effectuer des analyses approfondies et étendues sur plusieurs types de données.

Prise en charge des accès concurrents

Lorsque plusieurs utilisateurs accèdent aux données en même temps, les systèmes de base de données traditionnels bloquent généralement l’accès aux enregistrements pour éviter les conflits de lecture/écriture. PostgreSQL gère efficacement les accès concurrents grâce à son utilisation de MVCC (Multiversion Concurrency Control). En pratique, cela signifie que les lectures ne bloquent pas les écritures et les écritures ne bloquent pas les lectures.

Prise en charge du langage profond

PostgreSQL est l’une des bases de données les plus flexibles pour les développeurs en raison de sa compatibilité et de sa prise en charge de plusieurs langages de programmation. Les langages de programmation populaires tels que Python, JavaScript, C/C++, Ruby et d’autres offrent une prise en charge mature de PostgreSQL, permettant aux développeurs d’effectuer des tâches de base de données dans le langage qu’ils maîtrisent sans générer de conflits système.

Continuité des opérations

Les entreprises doivent assurer la continuité des opérations en cas de sinistre. Ils ont besoin d’une solution durable pour s’assurer que les bases de données de production restent disponibles à tout moment pour les clients et les développeurs. PostgreSQL peut être configuré pour assurer la haute disponibilité des services via des méthodes de réplication asynchrones ou synchrones sur plusieurs serveurs.

100 % open source

Le déploiement de la technologie de gestion de bases de données open source offre des avantages uniques aux entreprises, notamment de meilleurs coûts, une plus grande flexibilité et des innovations qui ne sont pas toujours disponibles avec des solutions de base de données propriétaires. Développé par un groupe diversifié de contributeurs, PostgreSQL s’appuie sur une base solide de connaissances, d’expertise et de valeurs open source, ce qui en fait la base de données la plus avancée au monde.