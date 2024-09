Qu'est-ce qu'Elasticsearch ?

La vitesse et la flexibilité d'ElasticSearch en font l'outil idéal pour les cas d'utilisation urgents. Avec un certain nombre de fonctionnalités intégrées, Elasticsearch peut être utilisé de différentes manières (lien externe à ibm.com) pour prendre en charge la surveillance de l'infrastructure et les analyses de sécurité.

Gestion des performances des applications



Dans Application Performance Management (APM), rechercher et traiter correctement des blocages dans votre code se résume à une recherche fiable. ElasticSearch peut corréler les journaux et les mesures pour les indexer et les rendre facilement consultables au sein de toute votre infrastructure. Cela donne aux équipes de développement les outils dont elles ont besoin pour réduire le délai de traitement des problèmes de performance critiques et éviter les goulots d'étranglement coûteux. Et, comme ElasticSearch est un code source ouvert, de nombreux développeurs ont déjà créé des méthodes utiles pour exploiter les capacités APM d'ElasticSearch dans toute leur mesure.

SIEM



La gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) est un élément essentiel de l'amélioration de la sécurité dans le paysage numérique actuel. En exploitant la vitesse, l'évolutivité et la puissance analytique d'Elasticsearch, les équipes de sécurité peuvent automatiser la corrélation de milliards de lignes de données de journal pour rechercher les vulnérabilités du réseau et les éventuelles violations de données.

L'indexation Elasticsearch prend en charge la surveillance en temps quasi réel et ses puissantes capacités de recherche aident les administrateurs informatiques à maintenir une transparence totale sur l'ensemble d'un réseau pour découvrir et traiter rapidement les menaces potentielles lorsqu'elles surviennent.

Recherche d'entreprise



Au fur et à mesure que votre entreprise commence à se développer, il peut s'avérer nécessaire de commencer à unifier l'ensemble de votre contenu sur plusieurs plateformes, outils CRM et bases de données. En raison de sa facilité de déploiement et de son interface intuitive, Elasticsearch crée une solution durable pour les capacités de recherche d'entreprise dans toutes les applications et tous les services.

La pertinence prête à l'emploi d'ElasticSearch le rend très abouti et facile à utiliser, ce qui en fait la solution idéale pour une utilisation par plusieurs équipes, notamment les équipes d'ingénieurs, de R&D, de marketing, des ventes et de service client.