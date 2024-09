Qu'est-ce que Java ?

Java est un langage de programmation orienté objet et une plateforme logicielle largement utilisée qui fonctionne sur des milliards d'appareils, notamment des ordinateurs portables, des appareils mobiles, des consoles de jeux, des appareils médicaux et bien d'autres encore. Les règles et la syntaxe de Java sont basées sur les langages C et C++.

L'un des principaux avantages de développer des logiciels avec Java réside dans sa portabilité. Une fois que vous avez écrit le code d'un programme Java sur un ordinateur portable, il est très facile de déplacer le code vers un appareil mobile. Lorsque le langage a été inventé en 1991 par James Gosling de Sun Microsystems (racheté par Oracle), l'objectif principal était de pouvoir « écrire une fois, exécuter n'importe où. »

Il est également important de comprendre que Java est très différent de JavaScript. Contrairement à Java, JavaScript n'a pas besoin d'être compilé. De plus, JavaScript ne fonctionne que sur les navigateurs Web, alors que Java peut fonctionner n'importe où.

De nouveaux outils de développement de logiciels améliorés arrivent sur le marché à un rythme remarquable et remplacent les produits en place que l'on pensait être indispensables. Compte tenu de ce renouvellement constant, la longévité de Java est impressionnante. Plus de deux décennies après sa création, Java est toujours le langage le plus populaire pour le développement de logiciels d'application. Les développeurs continuent de le choisir plutôt que d'autres langages comme Python, Ruby, PHP, Swift, C++ et autres. Par conséquent, Java continue d'être un atout important pour être compétitif sur le marché du travail.

IBM propose un tutoriel simple pour apprendre Java afin de créer une application Web évolutive avec Kubernetes et la plateforme Java.