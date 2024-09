Là encore, APM collecte des données de performances des applications logicielles, les analyse pour détecter les problèmes de performances potentiels et fournit des informations ou prend des mesures pour accélérer la résolution de ces problèmes. La principale différence dans la façon dont ils recueillent et analysent les données est ce qui distingue la surveillance des performances des applications de l'observabilité.

Surveillance des performances des applications

Dans le cadre de la surveillance des performances des applications, des agents sont déployés dans l'environnement de l'application et dans l'infrastructure sous-jacente afin de « surveiller » les performances en les échantillonnant avec les mesures qui y sont liées (parfois appelées télémétrie), généralement toutes les minutes. Voici les types de surveillance que ces agents effectuent :

Surveillance de l'expérience numérique : recueille des mesures de performance, telles que le temps de chargement, le temps de réponse, le temps de fonctionnement, le temps d'arrêt, à partir de l'interface utilisateur du dispositif de l'utilisateur final. (On parlait auparavant de surveillance de l'expérience de l'utilisateur final, mais cette notion a été élargie pour tenir compte du fait que des entités non humaines, telles que des robots ou d'autres composants logiciels, interagissent également avec l'application et ont leurs propres attentes en matière de performances). La surveillance de l'expérience numérique prend généralement en charge la surveillance de l'utilisateur réel, qui surveille l'expérience d'un utilisateur réel sur le système, et la surveillance synthétique, pour les tests de performance dans des environnements de production et de non-production.





: échantillonne les performances des requêtes ou des procédures SQL, en complément de la surveillance fournie par les agents de surveillance des applications. Surveillance de la disponibilité : permet de surveiller la disponibilité réelle des applications et des composants matériels (car les applications peuvent générer des données de performance, même si elles ne sont pas accessibles à l'utilisateur final).

Outre la collecte de données sur les performances, ces agents effectuent le profilage des transactions définies par l'utilisateur, en suivant chaque transaction depuis l'interface utilisateur ou le dispositif de l'utilisateur final jusqu'à chaque composant ou ressource d'application impliqué dans la transaction. Ces informations sont utilisées pour déterminer les dépendances des applications et pour créer une carte topologique, c'est-à-dire une visualisation des dépendances entre les applications et les composants d'infrastructure, idéalement dans des environnements sur site, en cloud privé, en cloud public (y compris les solutions SaaS) ou en cloud hybride.

Les solutions APM fournissent généralement un contrôleur et un tableau de bord centralisé où les mesures de performance collectées sont regroupées, analysées et comparées aux références établies. Le tableau de bord avertit les administrateurs système des écarts par rapport aux valeurs de référence qui indiquent des problèmes de performance réels ou potentiels ; il fournit également des informations contextuelles et des informations exploitables par les administrateurs pour dépanner et résoudre les problèmes.

Observabilité

L'échantillonnage régulier est suffisamment efficace pour surveiller et dépanner les applications monolithiques ou les applications distribuées traditionnelles, où le nouveau code est publié régulièrement et où les flux et les dépendances entre les composants de l'application, les serveurs et les ressources connexes sont identifiés ou faciles à retracer.

Mais aujourd'hui, alors que les organisations adoptent des pratiques de développement modernes et des technologies natives du cloud (méthodologies Agile et DevOps, microservices, conteneurs Docker, Kubernetes et fonctions sans serveur), elles déploient de nouveaux composants d'application si souvent, dans tant d'endroits, dans tant de langues et pour des périodes si variables, que l'échantillonnage de données à la minute des solutions de surveillance traditionnelles ne peut pas suivre.

L'observabilité remplace les agents de surveillance traditionnels par une instrumentation qui collecte en permanence des données sur les performances et le contexte, et utilise des techniques d'apprentissage automatique pour corréler et analyser les données en temps réel. Avec une solution d'observabilité, les équipes du développement, des opérations informatiques et d'ingénierie de la fiabilité de site (SRE) peuvent :

Découvrir et traiter les « inconnus inconnus ». La surveillance traditionnelle ne recherche que les écarts connus par rapport aux références connues. La fonctionnalité d'apprentissage automatique d'une plateforme d'observabilité peut détecter des modèles dans la télémétrie des performances afin d'identifier de nouveaux écarts en corrélation avec des problèmes de performances.





L'observabilité ne remplace pas la surveillance ; elle permet d'exercer une meilleure surveillance et de gérer plus efficacement les performances.