Il est essentiel pour l’entreprise de s’assurer que vos applications fonctionnent de manière optimale et de fournir une expérience utilisateur à valeur ajoutée à vos clients et à vos parties prenantes. Toutefois, il n’est pas facile de suivre le rythme des environnements d’applications dynamiques d’aujourd'hui. Pour surveiller la pile d’applications moderne, y compris les applications cloud natives, les conteneurs et les microservices avec des interdépendances très complexes, vous avez besoin de fonctionnalités allant au-delà de la surveillance manuelle, cloisonnée et souvent sans contexte offerte par les outils APM traditionnels.

Conçue pour le cloud, la solution IBM Instana Observability vous propose la nouvelle génération d’intelligence APM : une observabilité d’entreprise complète qui vous offre une visibilité rapide, automatisée et contextualisée sur l’état et la disponibilité de l’ensemble de votre environnement applicatif. Elle permet à vos équipes d’exécuter des diagnostics, de réduire les temps de réponse, d’optimiser les performances des applications et d’accélérer les pipelines CI/CD.