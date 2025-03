L’objectif de la DEM, parfois appelée gestion de l’expérience en ligne, est de comprendre les performances des applications mobiles et Web, des API, des sites Web et d’autres points de terminaison, ainsi que l’expérience des utilisateurs qui interagissent avec eux. Grâce à ces informations, les organisations peuvent déterminer comment optimiser les performances des services et des applications.

De plus en plus d’organisations s’engagent dans des initiatives de transformation numérique et mettent en place des activités ou des modules numériques, si bien que le nombre d’utilisateurs d’applications et de services numériques (et d’appareils) augmente. Par conséquent, les environnements informatiques se complexifient, ce qui rend la visibilité de bout en bout plus difficile. McKinsey a indiqué en 2021 que la surveillance informatique représentait désormais un secteur d’activité pesant 11,8 milliards de dollars.

Les solutions DEM, dont la plupart sont des outils SaaS (Software-as-a-Service), offrent aux organisations plusieurs avantages importants. Les tableaux de bord DEM permettent aux DevOps, tels que les ingénieurs en fiabilité des sites, d’observer l’expérience utilisateur, de corréler les incidents avec des problèmes plus importants, et de définir des critères de performance et de les évaluer. La DEM est un outil de gestion de la relation client et de gestion de l’expérience employé, car les clients et les employés utilisent tous deux les applications de l’organisation.

La capacité d’observer le fonctionnement des applications et les performances du réseau en temps réel est essentielle pour offrir une expérience utilisateur de qualité. Et une bonne expérience utilisateur est généralement synonyme de bons résultats pour les entreprises.

La DEM est un composant essentiel de la surveillance des performances des applications (APM), une discipline qui prend de l’importance compte tenu des exigences des clients modernes en matière de temps d’arrêt, de temps de latence ou d’autres facteurs qui influent sur les services de qualité inférieure.

La DEM évalue le parcours de bout en bout, du back-end et du centre de données aux appareils des utilisateurs. La surveillance de l’expérience des utilisateurs finaux (EUEM), qui se rapporte uniquement à l’effet sur les utilisateurs finaux, est une composante de la DEM.