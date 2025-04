Qu’est-ce que l’informatique sans serveur ?

Sans serveur ne veut pas dire qu’il n’y a absolument aucun serveur. Malgré le nom, les serveurs de l’informatique sans serveur sont gérés par un fournisseur de services cloud (CSP). L’expression « sans serveur » décrit l’expérience du développeur avec ces serveurs : ils sont invisibles pour le développeur, ce qui signifie qu’il ne les voit pas, ne les gère pas et n’a aucune interaction de quelque nature que ce soit avec eux.

Les développeurs peuvent se concentrer sur l’écriture du meilleur code d’application front-end et de la meilleure logique métier grâce à l’informatique sans serveur. Il leur suffit d’écrire le code de leur application et de le déployer sur des conteneurs gérés par un fournisseur de services cloud.

Le fournisseur de cloud s’occupe du reste : il fournit l’infrastructure cloud nécessaire à l’exécution du code et redimensionne l’infrastructure à la demande en fonction des besoins. Il est également responsable de la gestion et de la maintenance courantes de l’infrastructure (mises à jour et correctifs du système d’exploitation, gestion de la sécurité, planification de la capacité, surveillance du système, et bien plus encore).

De plus, les développeurs n’ont pas à payer pour des capacités inutilisées avec l’approche sans serveur. Le fournisseur de cloud fournit et met en service les ressources informatiques nécessaires à la demande lorsque le code s’exécute, et les désactive lorsque l’exécution s’arrête (capacité de « scaling to zero » ou arrêt total). La facturation commence au début et s’arrête à la fin de l’exécution : habituellement, la tarification est basée sur le temps d’exécution et les ressources nécessaires.

Au même titre que l’infrastructure en tant que service (IaaS), la plateforme en tant que service (PaaS), la fonction en tant que service (FaaS) et le logiciel en tant que service (SaaS), l’informatique sans serveur est devenue une offre de services cloud incontournable. Selon un rapport de SkyQuest Technology, la taille du marché mondial dans ce domaine était évaluée à 8,01 milliards de dollars en 2022 et devrait passer de 9,84 milliards de dollars en 2023 à 50,86 milliards de dollars d’ici 20311. Aujourd’hui, tous les principaux fournisseurs de services cloud proposent une plateforme sans serveur, notamment Amazon Web Services (AWS Lambda), Microsoft Azure (Azure Functions), Google Cloud (Google Cloud Functions) et IBM Cloud (IBM Cloud Code Engine).

Ensemble, l’informatique sans serveur, les microservices et les conteneurs forment un « triumvirat » de technologies au cœur du développement d’applications cloud natives .

Dans cette vidéo, découvrez une explication détaillée de l’approche et de la pile sans serveur (6:37).