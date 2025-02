Qu'est-ce que le FaaS (fonction à la demande) ?

La combinaison de Kubernetes et Knative est l’une des possibilités offertes par le FaaS. Kubernetes est un outil d’orchestration de conteneurs open source qui est essentiel à la gestion des applications cloud. Knative pour sa part permet d’exécuter des applications sans serveur au sein d’un cluster Kubernetes.

L’association de Knative et de Kubernetes vous permet de tirer parti des fonctions de Kubernetes telles que la surveillance, la sécurité, la journalisation et l’authentification, puis de les combiner avec les avantages de Knative tels que la mise en place automatique de conteneurs, la portabilité totale et le traitement au sein d’environnements hybrides.

Les créateurs de cette technologie estiment que les développeurs ne devraient pas avoir à choisir entre le serverless et les conteneurs lorsqu’ils créent des applications cloud. L’objectif est d’améliorer la disponibilité et la cohérence des conteneurs grâce à la mise à l’échelle efficace et à l’accès à la demande du serverless.