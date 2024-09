Qu’est-ce que le développement Android ?

Vous envisagez de développer une application Android ? Découvrez les avantages d’Android et les ressources clés qui peuvent vous aider à améliorer vos résultats.

Exploitez les API étendues pour dépasser les limites des appareils mobiles





Intégrez des services qui améliorent l’expérience utilisateur et augmentent l’efficacité d’exécution





Accédez à des ressources gratuites pour accélérer le développement Android et améliorer les résultats

Vous envisagez de développer une nouvelle application Android ? Vous êtes entre de bonnes mains. Depuis son lancement en 2003 en tant que projet open source basé sur le noyau Linux, Android est devenu le système d’exploitation mobile le plus populaire au monde. Il fonctionne actuellement sur plus de deux milliards d’appareils dans le monde, et les développeurs ont publié près de quatre millions d’applications. La plupart des grands fabricants utilisent Android sur leurs téléphones, notamment HTC, Huawei, Lenovo, LG, Samsung et Sony.

Que vous ayez ou non une expérience dans le développement Android, la préparation peut fortement influer sur la réussite de votre projet. Disposer des bonnes informations et des bonnes ressources permet de garantir un démarrage en douceur et un processus efficace et productif.

Pour en savoir plus sur le développement Android, consultez l’article « Comment créer une application Android ».