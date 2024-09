Les applications mobiles doivent être légères pour s’adapter aux limites du processeur, de la mémoire et du stockage des appareils mobiles. Si vous devez développer des applications plus sophistiquées et plus gourmandes en ressources qu’un appareil Android classique ne peut gérer, optez pour le cloud. Android dispose d’options exceptionnelles d’intégration avec des services cloud, qui peuvent vous soulager des exigences en matière de ressources tout en améliorant les capacités de votre application.

L’un des services en nuage les plus faciles à mettre en œuvre est celui des notifications push. Grâce à ces notifications, vous pouvez envoyer facilement des messages à l’ensemble de votre base d’utilisateurs, à des utilisateurs spécifiques ou même à une seule personne. Lorsque vous n’avez pas besoin de vous appuyer sur l’application elle-même pour envoyer des messages, vous pouvez modifier le contenu à la volée ou programmer l’envoi de messages sans avoir à déployer une mise à jour de votre application.

IBM Watson propose certains des services cloud les plus populaires et les plus puissants. Exploitez les services Watson pour analyser des données, assister un chatbot ou classer des images.

En plus d’améliorer l’efficacité d’exécution de votre application sur les appareils mobiles et celles de ses fonctionnalités, le cloud peut vous aider à réduire l’infrastructure dorsale dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre application. Par exemple, vous pouvez créer des API ou utiliser des API existantes qui connectent votre application au cloud, supprimant ainsi le besoin d’un serveur au niveau du backend de votre application. En utilisant un FaaS (function-as-a-service), vous pouvez remplacer les appels au serveur par une instance dédiée à l’action dont vous avez besoin. Cela permet non seulement de réduire la charge de performance, mais également d’offrir une solution de mise à l’échelle rentable : vous ne payez que lorsqu’une action se produit.