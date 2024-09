Qu'est-ce que le développement d'applications iOS ?

L’un des principaux avantages du développement d’applications iOS est la vaste collection de ressources pour développeurs dont vous disposez. Grâce à la normalisation, aux fonctions et à la cohérence du développement d'applications iOS, Apple est en mesure de publier des API et des bibliothèques natives sous forme de kits stables, riches en fonctionnalités et faciles à utiliser. Vous pouvez utiliser ces SDK iOS pour intégrer de façon fluide votre application dans l’infrastructure existante d’Apple.

Par exemple, si vous travaillez sur un contrôleur d'application pour un four grille-pain intelligent, vous pouvez utiliser HomeKit pour normaliser la communication entre le grille-pain et le téléphone. Les utilisateurs peuvent coordonner la communication entre leur four grille-pain intelligent et leur cafetière intelligente. Il existe des kits pour le développement de jeux vidéo (comme SpriteKit, GameplayKit et ReplayKit), des applications de santé, des cartes, des appareils photo et Siri, l’assistant virtuel d’Apple.

Ces kits complets vous permettent de profiter des fonctionnalités intégrées à iOS et d’intégrer facilement des applications tierces, en créant des applications qui se connectent aux réseaux sociaux, utilisent l'appareil photo ou l'application de calendrier native, ou encore enregistrent automatiquement des vidéos de relecture d'un moment de jeu particulièrement palpitant.