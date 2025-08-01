Qu'est-ce que le stockage d'objets ?

Les objets sont des unités de données discrètes, stockées dans un environnement de données structurellement plat, typique des systèmes de stockage d’objets. Contrairement aux systèmes de fichiers traditionnels, il n’y a pas de véritables dossiers, annuaires ni de hiérarchies complexes, même si les structures de type dossier peuvent être simulées grâce aux conventions de nommage.

Chaque objet est une unité autonome qui comprend les données, les métadonnées associées (informations descriptives sur l’objet) et un identifiant unique, souvent appelé « clé d’objet ». Cet identifiant unique distingue l’objet au sein du système de stockage et peut ressembler à un chemin d’accès à un fichier, alors qu’il ne représente pas une structure de répertoire à proprement parler.

Ces informations permettent à une application de localiser et d'accéder à l'objet. Vous pouvez regrouper des unités de stockage d'objets dans des pools de stockage plus grands et distribuer ces pools sur plusieurs sites. Cette fonctionnalité permet une évolutivité illimitée et de meilleures résilience des données et reprise après sinistre.

Le stockage d’objets élimine la complexité et les problèmes d’évolutivité liés aux systèmes de fichiers hiérarchiques. Les objets peuvent être stockés localement (centres de données sur site, serveurs cloud ou environnements hybrides et multicloud), et sont accessibles partout dans le monde. Les déploiements modernes associent souvent orchestration des conteneurs et infrastructure distribuée pour gérer les systèmes sous-jacents aux solutions de stockage d’objets.

Les objets (chacun composé de données, de métadonnées et d’un identifiant unique) sont accessibles au sein d’un système de stockage d’objets grâce aux API. L’API native du stockage d’objets est généralement une API RESTful basée sur HTTP (également appelée « service Web RESTful »). La plupart des fournisseurs proposent également des kits de développement logiciel (SDK) qui simplifient l’interaction avec ces API dans différents langages de programmation.

Ces API utilisent l’identifiant (ou clé) unique de l’objet pour le récupérer et permettent également d’interroger ses métadonnées. Comme les API sont basées sur Internet, les objets sont accessibles partout, sur tout appareil disposant d’une connectivité réseau.

Les API RESTful utilisent des commandes HTTP comme « PUT » ou « POST » pour télécharger l’objet, « GET » pour le récupérer et « DELETE » pour le supprimer. (HTTP, sigle de « Hypertext Transfer Protocol » est l’ensemble de règles que l’on applique au transfert de textes, d’images, de son, de vidéo et d’autres fichiers multimédias sur Internet.)

Vous pouvez stocker autant de fichiers statiques que vous le souhaitez sur une instance de stockage d'objets à appeler par une API. De nouvelles normes API RESTful émergent et vont au-delà de la création, de la récupération, de la mise à jour et de la suppression d'objets. Elles permettent aux applications de gérer le stockage d'objets, ses conteneurs, ses comptes, sa multi-location, sa sécurité, sa facturation, etc.

Supposons par exemple que vous souhaitiez stocker tous les livres d'un grand système de bibliothèque sur une seule plateforme. Vous devrez stocker le contenu des livres (données), mais également les informations associées telles que l'auteur, la date de publication, l'éditeur, le sujet, les droits d'auteur et d'autres détails. Vous pouvez stocker toutes ces données et métadonnées dans une base de données relationnelle, organisée dans des dossiers sous une hiérarchie de répertoires et de sous-répertoires.

Mais face à des millions de livres, le processus de recherche et de récupération devient fastidieux et chronophage. Un système de stockage d’objets conviendra car les données sont statiques ou fixes. Dans cet exemple, le contenu du livre ne changera pas.

Les objets sont stockés en tant que « packages » dans une structure à plat et facilement localisés et récupérés avec un seul appel API. De plus, à mesure que le nombre de livres continue d'augmenter, vous pouvez agréger des unités de stockage dans de plus grands pools de stockage et distribuer ces pools pour une évolutivité illimitée.