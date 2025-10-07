Qu'est-ce que le stockage de fichiers ?

Le stockage de fichiers, également appelé stockage au niveau des fichiers ou basé sur des fichiers, est une méthodologie de stockage hiérarchique utilisée pour organiser et stocker des données sur un disque dur d'ordinateur ou sur un périphérique de stockage en réseau (NAS). Dans le stockage de fichiers, les données sont stockées dans des fichiers, les fichiers sont organisés en dossiers et les dossiers sont organisés en une hiérarchie de répertoires et de sous-répertoires. Pour localiser un fichier, tout ce dont vous ou votre système informatique avez besoin est le chemin – du répertoire au sous-répertoire, au dossier, au fichier.
Le stockage de fichiers hiérarchique fonctionne bien avec des quantités de données structurées facilement organisées. Mais, à mesure que le nombre de fichiers augmente, le processus de récupération des fichiers peut devenir fastidieux et chronophage. La mise à l'échelle nécessite d'ajouter plus de périphériques matériels ou de les remplacer continuellement par des périphériques de plus grande capacité, ce qui peut coûter cher.
Dans une certaine mesure, vous pouvez atténuer ces problèmes de mise à l'échelle et de performances avec des services de stockage de fichiers basés sur le cloud. Ces services permettent à plusieurs utilisateurs d'accéder et de partager les mêmes données de fichiers situées dans des centres de données hors site (le cloud). Vous payez simplement des frais d'abonnement mensuels pour stocker vos données de fichiers dans le cloud, et vous pouvez facilement augmenter la capacité et spécifier vos critères en termes de performance et de protection des données. De plus, vous éliminez les frais de maintenance de votre propre matériel sur site puisque cette infrastructure est gérée et maintenue par le fournisseur de services cloud (CSP) dans son centre de données. Ceci est également connu comme infrastructure sous forme de service (IaaS).
Le stockage de fichiers est une technique de stockage populaire depuis des décennies, connue de pratiquement tous les utilisateurs d'ordinateurs. Il est bien adapté au stockage et à l'organisation de données transactionnelles ou de volumes de données structurées gérables qui peuvent être soigneusement stockés dans une base de données dans un lecteur de disque sur un serveur.
Cependant, de nombreuses organisations ont désormais du mal à gérer des volumes croissants de contenu numérique sur le Web ou de données non structurées. Si vous devez stocker des volumes de données très volumineux ou non structurés, vous devez envisager un stockage basé sur des blocs ou sur des objets qui organise et accède aux données différemment. En fonction des diverses exigences en termes de vitesse et de performances de vos opérations informatiques et de diverses applications, vous pourriez avoir besoin d'une combinaison de ces approches.
Stockage par blocs
Le stockage par blocs offre une plus grande efficacité de stockage (utilisation plus efficace du matériel de stockage disponible) et des performances plus rapides que le stockage de fichiers. Le stockage par blocs divise un fichier en morceaux (ou blocs) de données de taille égale et stocke chaque bloc séparément sous une adresse unique.
Plutôt que de se conformer à une structure rigide de répertoire/sous-répertoire/dossier, les blocs peuvent être stockés n'importe où dans le système. Pour accéder à n'importe quel fichier, le système d'exploitation du serveur utilise l'adresse unique pour rassembler les blocs dans le fichier, ce qui prend moins de temps que de naviguer dans les répertoires et les hiérarchies de fichiers pour accéder à un fichier. Le stockage par blocs fonctionne bien pour les applications commerciales critiques, les bases de données transactionnelles et les machines virtuelles qui nécessitent un faible temps d'attente (délai minimal). Il donne également un accès plus granulaire aux données et offre des performances cohérentes.
Dans la vidéo suivante, Amy Blea explique les différences entre le stockage par blocs et le stockage de fichiers :
Stockage d'objets
Le stockage basé sur les objets est devenu une méthode privilégiée pour l'archivage et la sauvegarde des données des communications numériques d'aujourd'hui : les médias non structurés et le contenu Web comme les e-mails, les vidéos, les fichiers image, les pages Web et les données de capteurs produites par l'Internet des objets (IoT). Il est également idéal pour archiver des données qui ne changent pas fréquemment (fichiers statiques), telles que de gros volumes de données pharmaceutiques ou de fichiers musicaux, images et vidéo.
Les objets sont des unités de données discrètes stockées dans un environnement de données structurellement plat. Encore une fois, il n'y a pas de dossiers, de répertoires ou de hiérarchies complexes ; au lieu de cela, chaque objet est un référentiel simple et autonome qui comprend les données, les métadonnées (informations descriptives associées à un objet) et un numéro d'identification unique. Ainsi, une application peut localiser l'objet et y accéder.
Vous pouvez agréger des unités de stockage d'objets dans des pools de stockage plus volumineux et distribuer ces derniers dans différents emplacements. Vous bénéficiez alors d'une évolutivité illimitée, ainsi que d'une résilience des données et d'une reprise après incident optimales. Les objets peuvent être stockés localement, mais résident le plus souvent sur des serveurs cloud, accessibles depuis n'importe où dans le monde.
Si votre organisation a besoin d'un moyen centralisé, facilement accessible et abordable pour stocker des fichiers et des dossiers, le stockage au niveau des fichiers est une bonne approche. Les avantages du stockage de fichiers sont les suivants :
Le stockage de fichiers est une bonne solution pour une grande variété de besoins de données, notamment les suivants :
Les communications d'aujourd'hui migrent rapidement vers le cloud pour bénéficier des avantages d'une approche de stockage partagé qui optimise intrinsèquement l'échelle et les coûts. Vous pouvez réduire l'infrastructure informatique sur site de votre organisation en utilisant un stockage en cloud à faible coût tout en gardant vos données accessibles lorsque vous en avez besoin.
Semblable à un système de stockage de fichiers sur site, le stockage de fichiers basé sur le cloud, également appelé hébergement de stockage de fichiers, permet à plusieurs utilisateurs de partager les mêmes données de fichiers. Mais au lieu de stocker des fichiers de données localement sur un périphérique NAS, vous pouvez stocker ces fichiers hors site dans des centres de données (le cloud) et y accéder via Internet.
Avec le stockage de fichiers basé sur le cloud, vous n'avez plus besoin d'actualiser votre matériel de stockage tous les trois à cinq ans ou de budgétiser l'installation, la maintenance et le personnel dont vous avez besoin pour le gérer. Au lieu de cela, vous vous abonnez simplement à un service de stockage en cloud pour un montant mensuel ou annuel prévisible. Vous pouvez réduire votre personnel en charge de l'informatique ou réaffecter ces ressources techniques à des domaines qui génèrent davantage de chiffres d'affaires dans votre entreprise.
Le stockage des données de fichiers dans le cloud vous permet également d'augmenter la capacité selon les besoins et à la demande. Les services de stockage de fichiers basés sur le cloud offrent généralement des niveaux simples et prédéfinis avec différents niveaux de capacité de stockage et de performances de charge de travail (nombre total d'opérations d'entrée/sortie par seconde, ou IOPS), ainsi que la protection des données et la réplication vers d'autres centres de données pour la continuité des activités, le tout pour un tarif mensuel prévisible. Ou vous pouvez augmenter ou diminuer les IOPS et augmenter les volumes de données de manière dynamique, en ne payant que pour ce que vous utilisez.
Les services de stockage en cloud par abonnement présentent des avantages stratégiques, en particulier pour les organisations multisites et les plus grandes organisations. Ceux-ci incluent la souplesse en termes de partage sur un réseau avec différents sites, la reprise après incident et la possibilité d'ajouter facilement des innovations et des technologies émergentes.
Déployez et personnalisez un stockage de fichiers NFS adossé à des flashs d'une capacité de 25 à 12 000 Go avec jusqu'à 48 000 IOPS ; augmentez la capacité de stockage ou modifiez vos performances pour vous adapter rapidement à l'évolution de la charge de travail.
Conçu pour un accès local, une faible latence et une sécurité certifiée, IBM Cloud® offre une gamme de choix quant au lieu et à la manière dont vos données et charges de travail sont exécutées.Déployez des charges de travail dans plus de 46 centres de données répartis dans 9 régions et 27 zones de disponibilité dans le monde.
IBM Cloud with Red Hat offre une sécurité, une évolutivité d'entreprise et une innovation ouverte de pointe pour libérer tout le potentiel du cloud et de l'IA.
IBM Cloud propose quatre niveaux Endurance prédéfinis avec une tarification par gigaoctet (Go) qui verrouille vos coûts, garantissant une facturation horaire ou mensuelle prévisible pour vos besoins en termes de stockage de données à court ou à long terme. Les niveaux Endurance de File Storage prennent en charge des performances allant jusqu'à 10 000 IOPS/Go et peuvent répondre aux besoins de la plupart des charges de travail, que vous recherchiez des performances à faible intensité, à usage général ou à haute intensité.