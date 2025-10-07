Qu'est-ce que le stockage de fichiers ?

Le stockage de fichiers est une technique de stockage populaire depuis des décennies, connue de pratiquement tous les utilisateurs d'ordinateurs. Il est bien adapté au stockage et à l'organisation de données transactionnelles ou de volumes de données structurées gérables qui peuvent être soigneusement stockés dans une base de données dans un lecteur de disque sur un serveur.

Cependant, de nombreuses organisations ont désormais du mal à gérer des volumes croissants de contenu numérique sur le Web ou de données non structurées. Si vous devez stocker des volumes de données très volumineux ou non structurés, vous devez envisager un stockage basé sur des blocs ou sur des objets qui organise et accède aux données différemment. En fonction des diverses exigences en termes de vitesse et de performances de vos opérations informatiques et de diverses applications, vous pourriez avoir besoin d'une combinaison de ces approches.

Stockage par blocs

Le stockage par blocs offre une plus grande efficacité de stockage (utilisation plus efficace du matériel de stockage disponible) et des performances plus rapides que le stockage de fichiers. Le stockage par blocs divise un fichier en morceaux (ou blocs) de données de taille égale et stocke chaque bloc séparément sous une adresse unique.

Plutôt que de se conformer à une structure rigide de répertoire/sous-répertoire/dossier, les blocs peuvent être stockés n'importe où dans le système. Pour accéder à n'importe quel fichier, le système d'exploitation du serveur utilise l'adresse unique pour rassembler les blocs dans le fichier, ce qui prend moins de temps que de naviguer dans les répertoires et les hiérarchies de fichiers pour accéder à un fichier. Le stockage par blocs fonctionne bien pour les applications commerciales critiques, les bases de données transactionnelles et les machines virtuelles qui nécessitent un faible temps d'attente (délai minimal). Il donne également un accès plus granulaire aux données et offre des performances cohérentes.

Dans la vidéo suivante, Amy Blea explique les différences entre le stockage par blocs et le stockage de fichiers :

Stockage d'objets

Le stockage basé sur les objets est devenu une méthode privilégiée pour l'archivage et la sauvegarde des données des communications numériques d'aujourd'hui : les médias non structurés et le contenu Web comme les e-mails, les vidéos, les fichiers image, les pages Web et les données de capteurs produites par l'Internet des objets (IoT). Il est également idéal pour archiver des données qui ne changent pas fréquemment (fichiers statiques), telles que de gros volumes de données pharmaceutiques ou de fichiers musicaux, images et vidéo.

Les objets sont des unités de données discrètes stockées dans un environnement de données structurellement plat. Encore une fois, il n'y a pas de dossiers, de répertoires ou de hiérarchies complexes ; au lieu de cela, chaque objet est un référentiel simple et autonome qui comprend les données, les métadonnées (informations descriptives associées à un objet) et un numéro d'identification unique. Ainsi, une application peut localiser l'objet et y accéder.

Vous pouvez agréger des unités de stockage d'objets dans des pools de stockage plus volumineux et distribuer ces derniers dans différents emplacements. Vous bénéficiez alors d'une évolutivité illimitée, ainsi que d'une résilience des données et d'une reprise après incident optimales. Les objets peuvent être stockés localement, mais résident le plus souvent sur des serveurs cloud, accessibles depuis n'importe où dans le monde.