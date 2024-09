Les objets sont des unités discrètes de données stockées dans une structure d'environnement de données à plat. Il n'y a pas de dossiers, de répertoires ou de hiérarchies complexes comme dans un système de fichiers. Chaque objet est un référentiel simple et autonome qui inclut les données, les métadonnées (informations descriptives associées à un objet) et un numéro d'identification unique (au lieu d'un nom de fichier et d'un chemin). Ces informations permettent à une application de localiser et d'accéder à l'objet. Vous pouvez regrouper des unités de stockage d'objets dans des pools de stockage plus grands et distribuer ces pools sur plusieurs sites. Cela permet une évolutivité illimitée, ainsi qu'une meilleure résilience des données et une reprise après incident.

Le stockage d'objets élimine la complexité et les problèmes d'évolutivité d'un système hiérarchique de fichiers contenant des dossiers et des répertoires. Les objets peuvent être stockés localement, mais résident le plus souvent sur des serveurs cloud et sont accessibles depuis n'importe où à travers le monde.

Les objets (données) d'un système de stockage d'objets sont accessibles via les interfaces de programmation d'applications (API). L'API native pour le stockage d'objets est une API RESTful basée sur HTTP (également appelée service Web RESTful). Ces API interrogent les métadonnées d'un objet pour localiser l'objet souhaité (données) via Internet de n'importe où, sur n'importe quel appareil. Les API RESTful utilisent des commandes HTTP comme « PUT » ou « POST » pour télécharger un objet, « GET » pour récupérer un objet et « DELETE » pour le supprimer. (HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol et correspond à l'ensemble de règles pour le transfert de texte, d'images, de son, de vidéo et d'autres fichiers multimédias sur Internet).

Vous pouvez stocker autant de fichiers statiques que vous le souhaitez sur une instance de stockage d'objets à appeler par une API. De nouvelles normes API RESTful émergent et vont au-delà de la création, de la récupération, de la mise à jour et de la suppression d'objets. Elles permettent aux applications de gérer le stockage d'objets, ses conteneurs, ses comptes, sa multi-location, sa sécurité, sa facturation, etc.

Supposons par exemple que vous souhaitiez stocker tous les livres d'un très grand système de bibliothèque sur une seule plateforme. Vous devrez stocker le contenu des livres (données), mais également les informations associées telles que l'auteur, la date de publication, l'éditeur, le sujet, les droits d'auteur et d'autres détails (métadonnées). Vous pouvez stocker toutes ces données et métadonnées dans une base de données relationnelle, organisée dans des dossiers sous une hiérarchie de répertoires et de sous-répertoires.

Mais avec des millions de livres, le processus de recherche et de récupération sera fastidieux et chronophage. Un système de stockage d'objets fonctionne bien dans le cas présent, car les données sont statiques ou fixes. Dans cet exemple, le contenu du livre ne changera pas. Les objets (données, métadonnées et ID) sont stockés en tant que « packages » dans une structure à plat et facilement localisés et récupérés avec un seul appel API. De plus, à mesure que le nombre de livres continue d'augmenter, vous pouvez agréger des unités de stockage dans de plus grands pools de stockage et distribuer ces pools pour une évolutivité illimitée.