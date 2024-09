De nombreuses entreprises modernisent aujourd’hui leur infrastructure de stockage de données afin de tirer parti des opportunités métier offertes par l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et l’analytique avancée. Elles sont confrontées à la dispersion des données et des workloads à travers le monde, à l’augmentation du temps nécessaire à l’entraînement de l’IA et à l’inférence des workloads, ainsi qu’au coût et au manque de ressources, en particulier des processeurs graphiques (GPU).

Pour résoudre ces difficultés, elles ont besoin d’un accès haut débit à d’énormes volumes de données non structurées stockées dans des systèmes de stockage d’objets et de fichiers distribués. IBM Storage propose trois solutions conçues pour répondre à leurs besoins :