Les solutions de sauvegarde et de reprise après sinistre basées sur le cloud séduisent de plus en plus les entreprises de toutes tailles. Bon nombre de solutions cloud fournissent l’infrastructure de stockage des données et, dans certains cas, les outils de gestion des processus de sauvegarde et de reprise après sinistre.

En choisissant une solution de sauvegarde ou de reprise après sinistre basée sur le cloud, vous évitez les grosses dépenses en capital liées à l’infrastructure, ainsi que les coûts de gestion de l’environnement. En outre, vous bénéficiez d’une évolutivité rapide et de la distance géographique nécessaire pour protéger les données en cas de sinistre au niveau régional.

Les solutions de sauvegarde et de reprise après sinistre basées dans le cloud peuvent prendre en charge les environnements de production sur site et dans le cloud. Vous pouvez décider, par exemple, de stocker dans le cloud uniquement les données sauvegardées ou répliquées, et de conserver votre environnement de production dans votre propre centre de données.

Grâce à cette approche hybride, vous alliez évolutivité et distance géographique sans avoir à déplacer votre environnement de production. Avec le modèle cloud-to-cloud, la production et la reprise après sinistre sont toutes deux basées dans le cloud, mais sur des sites différents pour garantir une séparation physique suffisante.