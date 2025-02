L’IaaS regroupe un ensemble de ressources physiques et virtualisées qui fournissent aux consommateurs les éléments de base nécessaires à l’exécution d’applications et de workloads dans le cloud. Les fournisseurs d’IaaS hébergent des ressources, telles que les serveurs physiques nécessaires pour alimenter les différentes couches d’abstraction, dans de grands centres de données mondiaux.

La technologie de virtualisation permet de créer plusieurs machines virtuelles, chacune avec son propre système d’exploitation (OS) et ses propres applications, sur une même machine physique. Cela permet de faire fonctionner et de dimensionner des dizaines d’applications et de workloads. Le fournisseur de services cloud gère les hyperviseurs, également connus sous le nom de « moniteurs de machines virtuelles » (VMM), qui séparent logiquement les machines virtuelles les unes des autres, en attribuant à chacune sa propre part de la puissance de calcul, de la mémoire et du stockage sous-jacents. Les utilisateurs peuvent ensuite fournir des « instances » virtuelles avec les quantités souhaitées de calcul, de mémoire et de stockage.

Le déploiement de machines virtuelles et d’autres infrastructures virtualisées repose fortement sur la création et la mise en œuvre de processus et de logiciels automatisés en remplacement d’activités manuelles chronophages. L’automatisation de la gestion de l’infrastructure simplifie des tâches telles que la gestion de la configuration, le déploiement et l’approvisionnement. En fonction des besoins de l’entreprise, l’IaaS peut être associé à des services et mises à jour automatisés tels que l’auto-scaling, l’équilibrage de charge, la sauvegarde, la reprise après sinistre et la surveillance des performances, en vue d’optimiser la disponibilité des applications et d’offrir une expérience utilisateur positive.