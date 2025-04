Le SaaS, le PaaS et l’IaaS sont les trois principaux modèles informatiques « en tant que service » proposés par les fournisseurs de services cloud. Chaque modèle séduit un type de client de cloud computing différent et confie une partie de la gestion informatique au fournisseur de service cloud.

Le SaaS, comme expliqué en détail ci-dessus, est destiné aux clients qui souhaitent acheter et utiliser une application logicielle prête à l’emploi hébergée dans le cloud via une connexion Internet. Le SaaS confie l’ensemble du développement logiciel et de la gestion de l’infrastructure au fournisseur de services cloud.

Le PaaS, ou plateforme en tant que service, fournit une plateforme complète et entièrement gérée hébergée dans le cloud (matériel, logiciel, outils de développement et infrastructure) via une connexion Internet pour les clients qui souhaitent développer leurs propres applications. Le PaaS permet aux équipes de développement de logiciels de créer, de tester, de déployer, d’exécuter, de mettre à jour et de mettre à l’échelle des applications plus rapidement et à moindre coût que si elles devaient créer et gérer leur propre plateforme sur site.

L’IaaS, ou infrastructure en tant que service, fournit un accès à la demande aux ressources de calcul, de réseau et de stockage hébergées dans le cloud moyennant un paiement à la carte. L’IaaS est destiné aux clients qui souhaitent contrôler en interne leurs applications et leur plateforme, tout en ayant la possibilité d’augmenter et de réduire les ressources d’infrastructure selon leurs besoins, au lieu de payer le prix élevé de la création et de la gestion d’un centre de données sur site capable de gérer des workloads très variables ou irréguliers.