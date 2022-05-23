Low code et no-code : quelle différence ?

La demande d'hyperautomatisation et de modernisation informatique a augmenté, mais les entreprises ont du mal à suivre ces tendances en raison de la disponibilité limitée actuelle de développeurs talentueux. De nombreux projets informatiques sont relégués dans le dossier « en attente » en raison d'un manque de ressources dotées de compétences techniques spécialisées. En conséquence, les inefficacités opérationnelles continuer d'exister et le délai de mise sur le marché, un facteur crucial pour que les entreprises restent compétitives, est compromis.
Les solutions de développement logiciel low code et no-code (lien externe à ibm.com) ont vu le jour pour relever ces défis et offrir une alternative viable et pratique au processus de développement traditionnel.
Le low code est une approche de développement d’application rapide (RAD) qui permet de générer du code automatiquement à l’aide de modules visuels tels que le glisser-déposer et les interfaces de menu déroulant. Cette automatisation permet aux utilisateurs low code de se concentrer sur le facteur de différenciation, et non sur le dénominateur commun de la programmation. Le low code est un compromis entre le codage manuel et le no-code, car ses utilisateurs peuvent toujours ajouter du code à celui généré automatiquement.
Parmi les applications qui se prêtent au développement low code, citons les plateformes de business process management, le développement de sites Web et d’applications mobiles, des outils interservices tels que les logiciels de gestion des évaluations, l’intégration aux plug-in externes et les technologies cloud nouvelle génération telles que les bibliothèques de machine learning, l’automatisation robotisée des processus et la modernisation des applications héritées.
Jamil Spain propose quelques vidéos intéressantes sur le low code et le no-code, que nous allons inclure pour approfondir le sujet.
Le no-code est une autre approche RAD, souvent considérée comme une sous-catégorie de l’approche modulaire de développement « plug-and-play » et low code. Alors que dans le low-code, les développeurs se chargent d’une certaine manipulation sous forme de script ou de codage manuel, le no-code propose une approche directe, qui repose à 100 % sur les outils visuels.
Les exemples d'applications adaptées au développement no code incluent des applications en libre-service pour les utilisateurs professionnels, des tableaux de bord, des applications mobiles et web, des plateformes de gestion de contenu et des créateurs de pipelines de données. Le no code est idéal pour créer rapidement des applications autonomes, des interfaces utilisateur simples et des automatisations simples ; il est utilisé dans les outils de planification de calendrier, les outils de gestion des installations et les applications de reporting BI avec des colonnes et des filtres configurables.
Une plateforme d’application low code (LCAP), également appelée plateforme de développement low code (LCDP), contient un environnement de développement intégré (IDE) avec des fonctionnalités intégrées comme les API, les modèles de code, les modules d’extension réutilisables et les connecteurs graphiques, pour automatiser une grande partie du processus de développement d’applications. Les LCAP sont généralement disponibles sous forme de solutions PaaS (plateforme à la demande) basées sur le cloud.
Les plateformes low code visent à réduire la complexité en utilisant des techniques et des outils visuels, comme la modélisation des processus, qui permettent aux utilisateurs de définir les workflows, business rules, interfaces utilisateur et autres. En coulisses, le workflow entier est automatiquement converti en code. Les LCAP sont principalement utilisés par les développeurs professionnels pour automatiser les aspects génériques du codage, afin de réorienter les efforts sur le dernier kilomètre du processus de développement.
Parmi ces plateformes d’automatisation, citons les plateformes d’application low code, les suites de gestion intelligente des processus métier, les plateformes de développement citoyen et d’autres outils RAD de ce type.
Sur une plateforme de développement no-code (NCDP), également appelée plateforme d’automatisation et de développement « citoyen » (CADP), tout le code est généré via des interfaces de type glisser-déposer ou pointer-cliquer. Les NCDP sont utilisés tant par les développeurs professionnels que par les développeurs citoyens (utilisateurs non techniques ou ayant peu, voire pas de compétences en codage).
Le low code et le no-code sont similaires en ce sens qu’ils visent à abstraire les aspects complexes du codage à l’aide d’interfaces visuelles et de templates préconfigurés. Les deux plateformes de développement sont disponibles en tant que solutions PaaS et adoptent une conception basée sur les workflows pour définir la progression logique des données. Elles partagent de nombreux avantages grâce à leur approche commune :
Les deux approches se recoupent largement (ce qui est exacerbé par le positionnement confus des vendeurs de plateformes low code et no-code), malgré les différences subtiles de fonctionnalité entre leurs solutions. Cependant, des différences importantes sont à prendre en compte :
Le low code permet aux développeurs professionnels d’éviter de reproduire le code de base et de se concentrer sur les aspects plus complexes du développement, qui favorisent l’innovation et la richesse des fonctionnalités. En automatisant les aspects standard du codage et en adoptant une approche indépendante à l’égard de la syntaxe, il permet aux développeurs d’acquérir de nouvelles compétences et élargit le vivier de talents.
Le no-code, quant à lui, s’adresse aux utilisateurs professionnels qui ont une connaissance approfondie du domaine et peut-être aussi quelques compétences technologiques, mais qui ne savent pas coder manuellement. Il convient également aux équipes hybrides, composées d’utilisateurs professionnels et de développeurs de logiciels, ou aux chefs de petites entreprises et aux équipes non informatiques telles que les RH, les services financier et juridique.
Le no-code se prête bien aux applications front-end qui peuvent être rapidement conçues par des interfaces de type glisser-déposer. C’est notamment le cas des applications d’interface utilisateur qui extraient les données à partir de leur source, produisent des rapports, analysent, importent et exportent les données.
En outre, le no code est idéal pour remplacer les tâches administratives fastidieuses comme les rapports Excel utilisés par les équipes commerciales. De tels projets sont difficiles à prioriser pour les services informatiques, mais ils pourraient être vital pour les équipes commerciales. Cette solution est également adaptée aux applications internes qui ne comportent pas de fonctionnalités poussées, et aux applications métier à petite échelle dont le budget de développement est moindre.
Le low code, avec une bibliothèque exhaustive de composants, peut être étendu aux applications à logique métier lourde et mis à l’échelle à l’échelle de l’entreprise. De même, pour intégrer d'autres applications et des API Connect, se connecter à de multiples sources de données et construire des systèmes avec des garde-fous de sécurité qui nécessitent l'expertise informatique, le low code est une meilleure alternative que le no code.
Le low code nécessite plus de formation et de temps pour l’intégration, le développement et le déployer, car il offre davantage de possibilités de personnalisation. Mais c'est quand même beaucoup plus rapide que le développement traditionnel.
Le no-code, qui est hautement configurable et prêt à l’emploi, prend moins de temps à créer que le low code. Le temps de test est également réduit car le risque d’erreur normalement présent dans le codage manuel est minime. Ici, il s’agit de s’assurer que les configurations et le flux de données sont correctement mis en place.
Le low code est un système ouvert, qui permet à ses utilisateurs d’étendre les fonctionnalités grâce au code. Cela signifie plus de flexibilité et de réutilisation. Par exemple, les utilisateurs peuvent créer des connecteurs de sources de données et plug-in personnalisés selon leurs cas d’utilisation, et les réutiliser ultérieurement. Il convient toutefois de noter que les nouvelles mises à jour et les correctifs de la LCAP doivent être testés avec le code introduit manuellement.
Le no-code est un système plus fermé, qui ne peut être étendu qu’à l’aide d’ensembles de fonctionnalités modélisées. Si les cas d’utilisation et l’accès aux intégrations et aux plug-in standard sont limités, il est plus facile d’assurer la compatibilité ascendante car il n’y a pas de code écrit manuellement, susceptible de perturber les futures versions du NCDP.
Bien que cela ait été une préoccupation pour les plateformes low code et les plateformes no code, le risque de shadow IT est plus élevé avec le no code, qui ne nécessite que peu ou presque pas d’intervention de la part des équipes informatiques. Cela peut donner lieu à une infrastructure parallèle qui n'est pas étroitement surveillée, ce qui entraîne des vulnérabilités en matière de sécurité et une dette technique.
Cependant, le fait que le low code soit toujours sous la responsabilité des équipes informatiques peut contribuer à assurer une meilleure gouvernance et un meilleur contrôle.
Le low code marque des points par rapport au no-code car il prend en charge l’évolutivité et la compatibilité multiplateforme. L’ajout de modules d’extension et de code personnalisés permet un plus large éventail d’implémentations et l’utilisation de plusieurs plateformes.
Le no-code est moins extensible, et son potentiel de connexion aux systèmes hérités ou d’intégration à d’autres plateformes est limité. Il répond donc à un ensemble restreint de cas d’utilisation et a une capacité de mise à l’échelle réduite.
Le low code comme le no code ont tous deux leurs atouts spécifiques. Les similitudes entre les deux ne facilitent pas non plus cette décision. La meilleure façon d’avancer est d’évaluer les exigences actuelles et de faire un choix en conséquence.
Voici quelques questions pour déterminer les besoins des utilisateurs :
Les deux questions clés sont les suivantes : à quoi sert l’application, et qui va la créer ? Bien que ces deux questions soient importantes, il est préférable d’utiliser une approche centrée sur l’objectif, et non sur l’utilisateur, c’est-à-dire que le quoi est plus important que le qui.
Si les cas d’utilisation sont complexes, nécessitent des intégrations avec d’autres applications sur site ou dans le cloud, ont des exigences orientées client ou critiques pour l’activité ou doivent être déployés dans toute l’entreprise, le low code est l’option à privilégier. Dans ce cas, même si les utilisateurs n’ont pas les compétences requises en matière de langage de programmation, un partenariat avec les équipes informatiques ou un programme de formation peuvent résoudre les défis.
En travaillant avec IBM, vous aurez accès à des capacités d'automatisation intelligente low code et no code qui permettent aux experts d'automatiser les processus sans dépendre de l'informatique.
Solutions no-code :
Solutions low code :
