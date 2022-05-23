Low code et no-code : quelle différence ?

Les deux approches se recoupent largement (ce qui est exacerbé par le positionnement confus des vendeurs de plateformes low code et no-code), malgré les différences subtiles de fonctionnalité entre leurs solutions. Cependant, des différences importantes sont à prendre en compte :

Utilisateurs cibles

Le low code permet aux développeurs professionnels d’éviter de reproduire le code de base et de se concentrer sur les aspects plus complexes du développement, qui favorisent l’innovation et la richesse des fonctionnalités. En automatisant les aspects standard du codage et en adoptant une approche indépendante à l’égard de la syntaxe, il permet aux développeurs d’acquérir de nouvelles compétences et élargit le vivier de talents.

Le no-code, quant à lui, s’adresse aux utilisateurs professionnels qui ont une connaissance approfondie du domaine et peut-être aussi quelques compétences technologiques, mais qui ne savent pas coder manuellement. Il convient également aux équipes hybrides, composées d’utilisateurs professionnels et de développeurs de logiciels, ou aux chefs de petites entreprises et aux équipes non informatiques telles que les RH, les services financier et juridique.

Cas d’utilisation

Le no-code se prête bien aux applications front-end qui peuvent être rapidement conçues par des interfaces de type glisser-déposer. C’est notamment le cas des applications d’interface utilisateur qui extraient les données à partir de leur source, produisent des rapports, analysent, importent et exportent les données.

En outre, le no code est idéal pour remplacer les tâches administratives fastidieuses comme les rapports Excel utilisés par les équipes commerciales. De tels projets sont difficiles à prioriser pour les services informatiques, mais ils pourraient être vital pour les équipes commerciales. Cette solution est également adaptée aux applications internes qui ne comportent pas de fonctionnalités poussées, et aux applications métier à petite échelle dont le budget de développement est moindre.

Le low code, avec une bibliothèque exhaustive de composants, peut être étendu aux applications à logique métier lourde et mis à l’échelle à l’échelle de l’entreprise. De même, pour intégrer d'autres applications et des API Connect, se connecter à de multiples sources de données et construire des systèmes avec des garde-fous de sécurité qui nécessitent l'expertise informatique, le low code est une meilleure alternative que le no code.

Rapidité

Le low code nécessite plus de formation et de temps pour l’intégration, le développement et le déployer, car il offre davantage de possibilités de personnalisation. Mais c'est quand même beaucoup plus rapide que le développement traditionnel.

Le no-code, qui est hautement configurable et prêt à l’emploi, prend moins de temps à créer que le low code. Le temps de test est également réduit car le risque d’erreur normalement présent dans le codage manuel est minime. Ici, il s’agit de s’assurer que les configurations et le flux de données sont correctement mis en place.

Systèmes ouverts et systèmes fermés

Le low code est un système ouvert, qui permet à ses utilisateurs d’étendre les fonctionnalités grâce au code. Cela signifie plus de flexibilité et de réutilisation. Par exemple, les utilisateurs peuvent créer des connecteurs de sources de données et plug-in personnalisés selon leurs cas d’utilisation, et les réutiliser ultérieurement. Il convient toutefois de noter que les nouvelles mises à jour et les correctifs de la LCAP doivent être testés avec le code introduit manuellement.

Le no-code est un système plus fermé, qui ne peut être étendu qu’à l’aide d’ensembles de fonctionnalités modélisées. Si les cas d’utilisation et l’accès aux intégrations et aux plug-in standard sont limités, il est plus facile d’assurer la compatibilité ascendante car il n’y a pas de code écrit manuellement, susceptible de perturber les futures versions du NCDP.

Risque de shadow IT

Bien que cela ait été une préoccupation pour les plateformes low code et les plateformes no code, le risque de shadow IT est plus élevé avec le no code, qui ne nécessite que peu ou presque pas d’intervention de la part des équipes informatiques. Cela peut donner lieu à une infrastructure parallèle qui n'est pas étroitement surveillée, ce qui entraîne des vulnérabilités en matière de sécurité et une dette technique.

Cependant, le fait que le low code soit toujours sous la responsabilité des équipes informatiques peut contribuer à assurer une meilleure gouvernance et un meilleur contrôle.

Gamme architecturale

Le low code marque des points par rapport au no-code car il prend en charge l’évolutivité et la compatibilité multiplateforme. L’ajout de modules d’extension et de code personnalisés permet un plus large éventail d’implémentations et l’utilisation de plusieurs plateformes.

Le no-code est moins extensible, et son potentiel de connexion aux systèmes hérités ou d’intégration à d’autres plateformes est limité. Il répond donc à un ensemble restreint de cas d’utilisation et a une capacité de mise à l’échelle réduite.