Que sont les règles métier ?

Les règles métier guident la prise de décision quotidienne au sein des entreprises en décrivant les relations entre les objets, tels que les noms des clients et les commandes correspondantes. Cette traduction des activités métier d'une organisation en logique métier concrète permet aux ingénieurs en logiciel et aux analystes métier d'appliquer ces règles dans des outils de flux de travail ou d'autres applications pour permettre l'automatisation des processus. Sans elles, les processus de mise à jour peuvent devenir plus compliqués et chronophages, et les documents peuvent être sujets à davantage d'erreurs humaines et d'incohérences. En appliquant des règles métier à l'ensemble de l'organisation, une entreprise peut gagner du temps et de l'argent en rationalisant le travail pour les parties prenantes concernées et en réduisant le taux d'attrition.

Règles métier et besoins métier



Des personnes peuvent confondre les termes règles métier et besoins métier. Ces deux termes sont distincts et revêtent des réalités différentes. Par conséquent, il convient de noter comment ils sont utilisés dans les entreprises.

Les règles métier constituent la base des systèmes d'automatisation. Elles utilisent des informations documentées ou non documentées et les traduisent en instructions conditionnelles. Par exemple, lors de la réalisation d'un bon de commande, il peut exister un processus d'approbation différent selon le coût. Les outils et les services dont le coût est inférieur à cinq mille USD peuvent ne nécessiter que l'approbation du responsable, mais à mesure que les coûts augmentent, l'approbation de la direction peut être indispensable. Les règles métier formalisent ce processus en fixant des seuils en dessous desquels les factures sont envoyées à la direction et non pas aux responsables de première ligne. Les instructions conditionnelles, telles que celles-ci, sont appliquées à un certain nombre de processus métier.

Les besoins métier établissent les critères de succès d'un projet. En précisant les tâches et les ressources nécessaires à la réalisation du projet, les équipes peuvent identifier plus clairement les lacunes et les obstacles à la réalisation de leur objectif. Cet exercice est généralement réalisé au début d'un projet métier afin de définir les attentes des parties prenantes et de répondre à tous les besoins supplémentaires pour la réalisation du projet.