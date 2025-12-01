Créez, déployez et exécutez facilement des applications Java d’entreprise dans le cloud.
IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) rationalise la migration cloud pour les applications Java d’entreprise. Cette solution, qui renforce l’évolutivité, la sécurité et la performance, assure des transitions en douceur vers les environnements cloud tout en éliminant la complexité de la gestion de l’infrastructure et des middlewares. À l’ère du cloud, réduisez la charge cognitive afin de permettre aux équipes de développement d’améliorer l’héritage des applications Java et d’innover.
Bénéficiez de l’évolutivité, de la sécurité et de la vitesse dont vous avez besoin en termes de modernisation, notamment pour la migration des applications, la transition vers des microservices ou la fourniture de nouvelles fonctionnalités.
EASeJ s’intègre aux principaux IDE et aux pipelines CI/CD gérés : ainsi, votre équipe peut se concentrer sur la livraison du code plutôt que sur l’infrastructure.
Réduisez les frais opérationnels en adoptant une plateforme d’applications entièrement gérée qui prend en charge l’infrastructure, l’exécution et le suivi de la maintenance.
Évaluez votre parc Java et identifiez les opportunités de modernisation à l’aide d’outils intégrés qui prennent en charge la planification basée sur les données et accélèrent la migration vers le cloud.
Grâce à IBM Enterprise Application Service for Java, effectuez la migration de vos applications d’entreprise vers le cloud en réduisant les coûts et les risques.
Architecte de systèmes dans une grande entreprise automobile américaine
Travailler avec IBM sur la preuve de concept Enterprise Application Service for Java a changé la donne. L’accélérateur de modernisation des applications a rationalisé notre planification de la migration, et après avoir évalué notre parc, il est clair que la plupart de nos applications sont prêtes à être migrées en douceur. Ces informations ont clarifié les étapes suivantes, ce qui me permet d’orienter en toute confiance mon équipe vers une stratégie Java rentable avec EASeJ. ”
Ilmarinen a éliminé les contraintes de développement en s’associant avec le partenaire commercial d’IBM Tieto, afin de conteneuriser ses processus et adopter IBM WebSphere Liberty et IBM Cloud Private.
Moderniser un système vieux de 20 ans n’est pas une mince affaire, surtout lorsqu’il s’agit de Power, l’un des systèmes les plus complexes du portefeuille IBM Financing.
