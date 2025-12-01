IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) rationalise la migration cloud pour les applications Java d’entreprise. Cette solution, qui renforce l’évolutivité, la sécurité et la performance, assure des transitions en douceur vers les environnements cloud tout en éliminant la complexité de la gestion de l’infrastructure et des middlewares. À l’ère du cloud, réduisez la charge cognitive afin de permettre aux équipes de développement d’améliorer l’héritage des applications Java et d’innover.