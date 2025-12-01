IBM Enterprise Application Service for Java

Créez, déployez et exécutez facilement des applications Java d’entreprise dans le cloud.

Réserver une démo en direct Accéder au rapport d’IDC
Tableau de bord Enterprise UI Application Service for Java

Découvrir EASeJ on AWS lors de la conférence re:Invent 2025

Venez nous rencontrer sur le stand n° 539 d’IBM lors de la conférence AWS re:Invent du 1er au 5 décembre 2025 à Las Vegas pour en savoir plus sur EASeJ

En savoir plus

Moderniser et construire efficacement de nouvelles applications Java

IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) rationalise la migration cloud pour les applications Java d’entreprise. Cette solution, qui renforce l’évolutivité, la sécurité et la performance, assure des transitions en douceur vers les environnements cloud tout en éliminant la complexité de la gestion de l’infrastructure et des middlewares. À l’ère du cloud, réduisez la charge cognitive afin de permettre aux équipes de développement d’améliorer l’héritage des applications Java et d’innover.

     Lire la présentation Comprendre la valeur métier d’IBM WebSphere Liberty
    Performances

    Bénéficiez de l’évolutivité, de la sécurité et de la vitesse dont vous avez besoin en termes de modernisation, notamment pour la migration des applications, la transition vers des microservices ou la fourniture de nouvelles fonctionnalités.
    Autonomisation

    EASeJ s’intègre aux principaux IDE et aux pipelines CI/CD gérés : ainsi, votre équipe peut se concentrer sur la livraison du code plutôt que sur l’infrastructure.
    Efficacité

    Réduisez les frais opérationnels en adoptant une plateforme d’applications entièrement gérée qui prend en charge l’infrastructure, l’exécution et le suivi de la maintenance.
    Analyses

    Évaluez votre parc Java et identifiez les opportunités de modernisation à l’aide d’outils intégrés qui prennent en charge la planification basée sur les données et accélèrent la migration vers le cloud.
    Moderniser l’environnement de vos applications en toute sécurité

    Grâce à IBM Enterprise Application Service for Java, effectuez la migration de vos applications d’entreprise vers le cloud en réduisant les coûts et les risques.

         Lire le guide

    Démo interactive

    Capacités principales

    Deux personnes dans une salle de serveurs, l’une tenant un ordinateur portable et l’autre touchant une baie de serveurs
    IBM MQ en tant que service
    Faites l’expérience d’une messagerie de qualité supérieure, fiable, sécurisée et performante, conçue pour le cloud hybride et entièrement gérée pour vous.
    Ingénieur informatique debout à côté d’une armoire de serveurs ouverte
    IBM Db2 en tant que service
    Tirez parti d’une base de données cloud entièrement gérée, conçue pour moderniser les applications existantes dans le cloud ou pour créer de nouvelles applications cloud natives.
    Deux personnes lors de l’événement Think
    IBM Enterprise Application Runtimes
    Maintenir, moderniser, élaborer : redéfinir la flexibilité des applications d’entreprise.
    Spécialiste inspectant les données du réseau de neurones dans une salle de contrôle
    IBM watsonx Code Assistant
    Accélérez le cycle de vie de vos applications Java avec l’IA générative et l’automatisation.

    De vrais clients. Des résultats concrets.

    Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co.

    Ilmarinen a éliminé les contraintes de développement en s’associant avec le partenaire commercial d’IBM Tieto, afin de conteneuriser ses processus et adopter IBM WebSphere Liberty et IBM Cloud Private.

         Lire le témoignage client
    Logo Ilmarinen
    Comment IBM a réduit le délai de modernisation de Java de 70 %

    Moderniser un système vieux de 20 ans n’est pas une mince affaire, surtout lorsqu’il s’agit de Power, l’un des systèmes les plus complexes du portefeuille IBM Financing.

         Lire l’histoire du « Client Zéro »
    Deux développeurs dans un bureau moderne, l’un assis et l’autre debout

    Découvrir Enterprise Application Service for Java

    Créez, déployez et exécutez facilement des applications Java d’entreprise dans le cloud
    Annonce
    EASeJ : la gestion simplifiée des applications Java d’entreprise
    Annonce
    Moderniser les applications Java : une méthode plus intelligente, plus simple et plus facile avec IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ)
    Java à l’échelle : moderniser les application héritées sans réécriture, sans risque, avec la garantie de résultats
    Passez à l’étape suivante

    Inscrivez-vous sur notre liste d’attente pour découvrir en exclusivité IBM Enterprise Application Service for Java.

         Réserver une démo en direct
    Approfondir Documentation