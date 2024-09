Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co.

Pour les applications basées sur la plateforme WebSphere Application Server, Ilmarinen et Tieto ont franchi une première étape assez simple : ils ont déployé la solution IBM WebSphere Application Server Liberty Profile, une version légère et basée sur le cloud de la plus grande plateforme prenant en charge le développement conteneurisé. Mais l’entreprise avait encore besoin d’un moyen efficace pour restructurer le reste de ses applications, y compris sa principale application de décision d’assurance, basée sur le logiciel JBoss dont le cycle de vie touchait à sa fin. La nécessité d’identifier et d’implémenter une plateforme applicative nouvelle génération devenait urgente.

Avec un environnement informatique largement externalisé et se connectant à une série de services de cloud public, Jani Itkonen s’est retrouvé confronté à un défi : « Comment gérer cette transition sans que la complexité ne devienne incontrôlable ? »



IBM avait la réponse. L’entreprise venait d’annoncer le lancement de la solution IBM Cloud Private, une plateforme de cloud privé de niveau entreprise destinée à la création et à la gestion d’applications conteneurisées sur site. Jani Itkonen explique : « Parce que j’utilisais la technologie IBM depuis longtemps, je me suis rendu compte dès le lancement de Cloud Private qu’il s’agissait du bon choix : une offre adaptée aux entreprises et comprenant un excellent support. »



Selon Jani Itkonen, la nouvelle offre IBM présentait d’autres avantages : « Nous voulions vraiment utiliser l’orchestrateur de conteneurs Kubernetes. Avant IBM Cloud Private, la plupart de nos options pour une plateforme Kubernetes nous étaient proposées par des start-ups ou par des fournisseurs que nous ne connaissions pas vraiment. Nous avons été très heureux lorsque IBM nous a proposé une alternative avec Cloud Private. »



Ilmarinen a rapidement décidé de migrer l’ensemble de son environnement applicatif vers la plateforme Cloud Private, qui facilite le passage aux architectures de microservices et intègre le logiciel Kubernetes pour gérer les conteneurs Docker. Cela permet aux développeurs de déplacer de façon fluide les composants applicatifs entre les environnements de développement, de test et de production, qu’ils soient dans le cloud ou sur site.



Jani Itkonen décrit le changement : « Nous avions auparavant la plateforme WebSphere, une plateforme DataPower et des plateformes Linux et Windows comme JBoss et .NET. Il nous fallait payer des services et des spécialistes pour chaque plateforme, et les gérer était extrêmement compliqué. Désormais, nous n’avons qu’une plateforme, et c’est IBM Cloud Private. Il est beaucoup plus facile de gérer une seule plateforme que plusieurs plateformes différentes. »



Armée d’IBM Cloud Private, Ilmarinen adopte également la méthodologie de développement SAFe, une approche qui synchronise l’alignement, la collaboration et la livraison pour plusieurs équipes agiles. L’entreprise dispose désormais de 17 équipes de développement qui peuvent travailler en parallèle sur des composants individuels découplés d’un service. « Sans Cloud Private, explique Jani Itkonen, il nous serait trop difficile d’adopter le mode SAFe, qui a joué un rôle crucial pour faire de notre entreprise une organisation plus agile et plus réactive. »



« De plus, ajoute-t-il, IBM Cloud Private a grandement simplifié le pipeline DevOps. Nous n’avons pas à mettre à disposition ou à nous soucier de l’environnement monolithique, ni à essayer de préserver les ressources. Il nous suffit de tout mettre directement dans des conteneurs et de mettre différents environnements à disposition à la volée. »