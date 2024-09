IBM WebSphere Application Server est un environnement d'exécution de serveur Java souple et sécurisé pour les applications d'entreprise. Déployez et gérez des applications et des services sans tenir compte du temps, du lieu ou du type de dispositif. Les outils de gestion et d’administration intégrés offrent une sécurité et un contrôle accrus, et la prise en charge des environnements multicloud vous permet de choisir votre méthode de déploiement. Les fonctionnalités et les services de livraison continue vous aident à réagir au plus vite au besoin aux besoins de votre entreprise.