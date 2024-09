IDC estime que 750 millions d’applications seront conçues d’ici 2025, et le lieu et la manière dont ces applications seront déployées auront un impact sur le délai de mise sur le marché et la réalisation de la valeur. Les environnements applicatifs sont complexes et mettent les entreprises au défi d'entretenir et de moderniser l’infrastructure existante tout en proposant de nouvelles fonctionnalités cloud natives. Le manque de compétences, de ressources et de pratiques opérationnelles communes continue souvent d’entraver l’atteinte des objectifs de l’entreprise.

IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) est une application de plateforme de cloud hybride de bout en bout, offrant la flexibilité ultime pour le déploiement, la création de nouvelles applications cloud natives, la restructuration et la refonte de la plateforme des applications existantes. Conçu pour tirer parti d’une collection complète d’exécutions applications, d’outils de modernisation et d’une plateforme de conteneurs Kubernetes pour s’adapter aux besoins de leur environnement.

Environnements d'exécution applicatifs et cadres des exigences fournis : IBM WebSphere, IBM WebSphere Liberty, Red Hat JBOSS Enterprise Application Platform, Quarkus, Tomcat, Node.js Spring Boot, Vert.x, etc.

Les outils de modernisation comprenaient : IBM Transformation Advisor, IBM Mono2Micro, IBM WebSphere Migration Toolkit et Red Hat Migration Toolkit pour les applications.