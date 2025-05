EASeJ fait partie de la version plus large JSphere Suite for Java, qui offre des options flexibles basées sur les objectifs et le modèle opérationnel de votre équipe. Si vous souhaitez réduire les frais opérationnels et accélérer la livraison, EASeJ vous offre une expérience entièrement gérée : IBM gère l’infrastructure et le middleware, afin que votre équipe puisse se concentrer sur la création et la livraison des applications.

Pour les organisations qui préfèrent gérer leurs propres environnements, IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) offre une solution flexible et prête à l'entreprise qui prend en charge à la fois le développement de nouveaux Java et la modernisation, que ce soit sur site ou dans le cloud. Elle comprend des outils comme IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE), qui permettent aux équipes d’exécuter des workloads Java 8 et Java 17 sous un modèle opérationnel unique, tout en continuant à utiliser leurs processus IBM WebSphere existants.

Que vous choisissiez EASeJ pour sa simplicité gérée ou EAR pour un contrôle personnalisé, JSphere Suite vous accompagne dans votre parcours de modernisation, selon vos conditions.