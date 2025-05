IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) est un logiciel prêt à l’emploi conçu pour vous aider à évoluer de manière plus intelligente, sans verrouillage ni limite. Redéfinissez votre infrastructure d’application en profitant de la liberté de choisir la bonne exécution pour les workloads de votre application, tout en accélérant votre parcours de modernisation. Que vous choisissiez de conserver votre modèle opérationnel IBM WebSphere existant ou d’évoluer vers un environnement basé sur cloud, IBM EAR répond à votre cas d’utilisation. ​

Mettez à la disposition de votre entreprise les bonnes exécutions et les bons outils à chaque étape de la modernisation afin de favoriser l’agilité, l’évolutivité et l’alignement sur vos objectifs stratégiques. Maîtrisez la puissance de la modernisation et construisez un projet d’avenir en utilisant l’automatisation pour améliorer votre productivité.

Peu de risques et beaucoup d’avantages.