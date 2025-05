Même si Java 8 a été largement adopté et a démontré sa stabilité pendant des années en servant de base au développement de nombreuses applications, la prise en charge des applications et des bibliothèques tierces n’est plus d’actualité. L’environnement numérique évolue à grands pas et les entreprises se modernisent en adoptant des technologies plus récentes pour maintenir leur avantage concurrentiel.

IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) permet aux entreprises de tirer parti des investissements existants dans la console d’administration IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND) et de gérer les déploiements Java 8 et Java 17 (y compris Jakarta EE 10, MicroProfile 6) dans le cadre d’un modèle opérationnel unique. En préservant le modèle de script traditionnel de WebSphere, IBM MoRE évite d’avoir à changer de modèle d’exploitation, ce qui permet de mettre à jour les applications sans perturber les opérations métier. Assurez la continuité et la modernisation avec un minimum de perturbations.

Simplifiez le processus de modernisation des applications en réduisant le risque et la complexité associés à la migration vers un nouvel environnement d’exécution.