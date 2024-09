Qu’est-ce qu’IBM Automation Document Processing ? La solution IBM Automation Document Processing associe l’IA à l’apprentissage en profondeur et à l’outillage low code pour vous aider à éliminer le traitement manuel des documents. Classifiez et extrayez les données de vos documents professionnels avec plus de rapidité, de simplicité et de précision. Pourquoi utiliser IBM Automation Document Processing ? Les solutions traditionnelles de capture de documents ne peuvent pas répondre aux exigences en matière de traitement des documents du monde numérique actuel. IBM Automation Document Processing accélère le traitement de grands volumes de données non structurées. Cette solution vous permet d’éliminer le travail manuel, lent et source d’erreurs, réalisé par vos employés afin de gagner du temps et d’améliorer la précision des données. De cette manière, vous pouvez répondre rapidement aux nouvelles opportunités sans agrandir votre équipe, améliorer la transparence de conformité, alimenter les flux de travaux avec des données intéressantes et obtenir un ROI plus rapidement. Adoptez l’extraction de données intelligente pour éliminer le traitement manuel des documents et fournir des informations précises plus rapidement. Découvrez la solution en action. Les If Design Awards récompensent IBM Automation Document Processing pour son aptitude à déverrouiller les données critiques des entreprises. IBM nommé leader de l'Infosource Capture Market Matrix

Avantages Adaptez-vous rapidement grâce à l’IA Modelez et traitez les nouveaux documents rapidement grâce à l’apprentissage en profondeur. Profitez d’applications puissantes pour votre transformation Fournissez des données plus rapidement et en plus grande quantité à vos projets de transformation numérique grâce à des outils d’automatisation basés sur l’IA. Obtenez un retour sur investissement plus rapidement Réduisez les risques et les délais de production des projets grâce à des phases d’entraînement, de développement et de déploiement plus rapides.

Obtenir plus de fonctionnalités IBM Automation Document Processing constitue seulement l’une des fonctionnalités d’IBM Cloud Pak for Business Automation Découvrir IBM Cloud Pak Intégré IBM Cloud Pak for Business Automation comprend des capacités alimentées par l’IA, une interface utilisateur commune et des outils low code. Total Bénéficiez de l’automatisation des tâches, de l’orchestration des flux de travaux, de la gestion des décisions, de services de contenu, et bien plus encore. Moderne Son approche tarifaire modulaire et facile à utiliser vous permet de ne payer que pour l’usage que vous en faites.

Études de cas Découvrez la façon dont nos clients se servent du traitement intelligent des documents pour accélérer les opérations et améliorer l’expérience utilisateur. Banque de Montréal La Banque de Montréal a rendu le paiement des factures 6 fois plus rapide grâce à l’automatisation. Turkcell Turkcell augmente la rétention client et gère la conformité avec les réglementations.

IBM propose un outil puissant incluant la gestion de contenu et le traitement intelligent des documents, ce qui nous permettra d’intégrer les nouveaux documents beaucoup plus facilement grâce à l’entraînement et à une bonne configuration de l’outil. Jack Moore Responsable de la gestion de produits et solutions DHL Accéder aux avis sur IT Central Station