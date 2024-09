L’équipe a fait des recherches sur plusieurs fournisseurs. Cependant, beaucoup d’entre eux n’avaient pas de représentants locaux. Et quand c’était le cas, il ne s’agissait que de petits bureaux qui vendaient des licences, avec peu ou pas d’assistance. De plus, les coûts des solutions dépassaient le budget de l’équipe de Lojacorr.

L’équipe a ensuite découvert la solution IBM Robotic Process Automation (RPA). « L’une des principales raisons pour lesquelles nous avons choisi IBM était le service client proposé », explique Sandro Ribeiro. « Ce critère nous a poussés à sauter le pas. »

L’équipe a apprécié le fait que la solution repose sur le logiciel IBM RPA Studio, qu’elle peut utiliser en interne pour créer ses propres bots. La solution s’est également révélée plus économique que d’autres solutions sur le marché.

La question de la technologie était réglée, mais Sandro Ribeiro devait obtenir l’adhésion des utilisateurs pour résoudre le problème de l’exécution. Il fallait que les parties prenantes de l’entreprise comprennent le parcours d’automatisation. « Il y avait un manque de confiance dans l’automatisation et dans le fait qu’elle nous aiderait à atteindre nos objectifs d’efficacité et de fiabilité », déclare-t-il.

Pour surmonter ces difficultés, son équipe s’est penchée sur les personnes qui seraient concernées par l’automatisation et sur la manière dont elles pourraient y prendre part. « Nous les avons incluses tout au long du processus, du mappage à la prise de décision. », dit-il. « Nous les avons fait participer. »

Le premier projet RPA portait sur le suivi des informations relatives aux assurances sur les sites Web des compagnies d’assurance. Les projets suivants visaient à contrôler les défauts et les notifications d’assurance. Les deux ont obtenu d’excellents résultats.

« Avec la RPA, les équipes internes et les clients ont remarqué la rapidité et l’agilité dans la disponibilité des informations et l’ampleur de la croissance. Ils ont commencé à comprendre le rôle de l’automatisation », déclare Sandro Ribeiro. « Ils ont également acquis de nouvelles compétences et ont vu les nouvelles opportunités qu’offre l’automatisation. »

Après ces réussites, l’équipe a décidé de créer des bots. L’équipe IBM locale a formé les employés de Lojacorr, qui ont développé l’automatisation avec les outils low code RPA Studio. Parce qu’ils nécessitent très peu d’expérience en codage, de nombreuses personnes du département ont pu créer leurs propres bots.

L’équipe de Sandro Ribeiro peut désormais créer des bots pour automatiser les processus manuels répétitifs dont la résolution reposait auparavant sur des tiers. Ces processus, qui étaient autrefois source de stress pour les employés, apportent aujourd’hui de l’agilité à l’équipe. « Nous sommes également en mesure de réfléchir à de nouvelles façons de travailler », dit-il. « De plus, nous pouvons réinventer d’anciens processus qui, en raison des modèles traditionnels, limitaient notre créativité lorsque nous pensions n’utiliser que des opérations humaines. Et grâce à l’automatisation, l’entreprise peut tout faire sans avoir à embaucher autant de personnes.