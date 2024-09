KPMGLien externe (lien externe à ibm.com) est un réseau mondial de cabinets membres indépendants offrant des services d'audit, de fiscalité et de conseil. Les cabinets membres de KPMG sont présents dans 147 pays et emploient collectivement plus de 219 000 personnes. Ils répondent aux besoins des entreprises, des gouvernements, des organismes du secteur public, des organisations à but non lucratif et des marchés financiers grâce à leurs activités d'audit et d'assurance. En Allemagne, KPMG compte plus de 10 200 employés et plus de 20 bureaux.