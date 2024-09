Bien qu’il soit parfois confondue avec la gestion de tâches et de projets, la portée du business process management est plus large que ces sujets adjacents. La gestion des tâches se concentre sur les tâches individuelles, tandis que le BPM concerne l’ensemble du processus de bout en bout. La gestion de projet fait référence à une étendue de travaux ponctuels, tandis que le BPM se concentre spécifiquement sur les processus reproductibles.

Grâce à une réingénierie continue des processus, les organisations peuvent rationaliser leurs workflows globaux de façon à renforcer l’efficacité et réduire les coûts. Ce concept n’est pas nouveau ; les principes Six Sigma et Lean sont des exemples de méthodologies BPM.

En intégrant des fonctionnalités avancées d’analyse, de surveillance des activités et de gestion des décisions, les suites logicielles de business process management facilitent l’obtention de résultats commerciaux grâce à la coordination des personnes, des systèmes, des informations et des documents. Par conséquent, elles sont particulièrement utiles pour accélérer les stratégies de transformation numérique.