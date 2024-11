Bonfiglioli utilise également webMethods comme accélérateur pour les processus internes et comme passerelle API. « Comme la plateforme est facile à dimensionner, elle semble évoluer avec nous », ajoute Fabio Zoboli. En unifiant les données des clients et les points de contact, l’iPaaS permet des interactions fluides avec les clients. Bonfiglioli a déjà utilisé cette fonctionnalité pour créer un nouveau portail client pour le traitement des commandes, l’exécution, le suivi, la visualisation de l’historique des achats, etc.

« Alors que notre production devient de plus en plus compatible avec l’IdO, explique M. Zoboli, nous attendons avec impatience des intégrations qui rendront notre entreprise plus durable grâce à la maintenance prédictive des usines et des produits, une distribution plus efficace et une intégration en temps réel. Notre iPaaS nous permet d’intégrer des données anciennes et nouvelles dans plusieurs environnements, ce qui nous donne un avantage sur nos concurrents. »

Bonfiglioli utilise les API pour décentraliser la collaboration interne, permettant aux filiales et aux usines de production de sélectionner localement des solutions, comme des systèmes d'exécution de la production et des systèmes de supervision, et de les intégrer aux systèmes centraux de l'entreprise. Ces systèmes de base comprennent l'ERP et le CRM, intégrés via des API standard développées et publiées dans webMethods.