Qu’est-ce qu’un SLA (accord de niveau de service) ?

Les SLA sont généralement conclus entre un fournisseur et un client externe, mais les entreprises les utilisent également en interne pour formaliser des accords entre services ou équipes.

Les SLA constituent un élément important des contrats d’externalisation et des contrats avec les fournisseurs de technologies de l’information (TI), car ils offrent une vue d’ensemble de la relation professionnelle. Ils permettent de s’assurer que toutes les parties prenantes ont une bonne compréhension du contrat de service.

Les SLA définissent les attentes des clients, responsabilisent les fournisseurs et contribuent en fin de compte à optimiser l’expérience de l’utilisateur final. Ils ouvrent la voie à une relation de travail plus harmonieuse, en réglant dès le départ les incertitudes et les points de discorde, et contribuent à protéger les intérêts de toutes les parties concernées.