Le software as a service (SaaS) est un logiciel d’application hébergé sur le cloud et utilisé via une connexion Internet au moyen d’un navigateur web, d’une application mobile ou d’un client léger. Le modèle SaaS a connu une popularité fulgurante, en grande partie en raison de sa facilité d’utilisation et de ses avantages en termes d’évolutivité.

Un fournisseur SaaS est responsable de la gestion et de la maintenance du logiciel et de l’infrastructure de soutien. Il n’est pas nécessaire d’installer des programmes sur les appareils individuels, et une entreprise n’a pas besoin de s’assurer que son matériel peut gérer des workloads accrus. La mise à jour des logiciels n’est plus un problème non plus : elle est gérée à distance par le fournisseur SaaS, qui veille à ce que les applications SaaS soient toujours à jour. Le client s’abonne simplement et accède au logiciel.

Le SaaS est un élément de plus en plus vital des entreprises modernes, avec un budget moyen d’une entreprise, selon un rapport Zylo, d’environ 49 millions de dollars par an pour le SaaS. Gartner prévoit que les dépenses mondiales en SaaS atteindront près de 300 milliards de dollars en 2025.

Il existe de nombreux types d’outils SaaS : des entreprises aussi diverses que Zoom, Slack, Salesforce, Adobe, Trello, Microsoft, Google, Box et Amazon proposent toutes des produits SaaS. Ces produits sont utilisés pour effectuer de nombreuses tâches, qu’il s’agisse de fonctionnalités de chat avancées, d’appels vidéo, de gestion de projets, de gestion informatique, de gestion de fichiers ou de services créatifs.

L’accès aux applications SaaS est souvent hiérarchisé : de nombreux fournisseurs proposent des versions gratuites, des versions freemium, qui permettent d’accéder aux fonctions de base gratuitement et permettent aux utilisateurs de payer pour des fonctionnalités améliorées, ou des packages premium proposant des fonctionnalités, des licences utilisateurs et d’autres facteurs de différenciation variés. De nombreux fournisseurs proposent également des packages d’entreprise qui peuvent être adaptés aux entreprises de différentes tailles.

Cependant, cette facilité d’accès peut conduire les entreprises à sur-indexer sur le SaaS, en sautant d’une plateforme à l’autre, comme autant de feuilles de nénuphar dans un étang. Alors, comment les entreprises peuvent-elles reconnaître, combattre et prévenir la sinistre vague de l’expansion du SaaS ?

