La gestion de la posture de sécurité des applications (ASPM) est une approche de cybersécurité qui vise à protéger les applications contre les menaces tout au long de leur cycle de vie.

Elle permet aux équipes de sécurité et de développement de surveiller, d’évaluer et d’améliorer en permanence la position de sécurité des applications d’entreprise personnalisées pour prévenir les violations de données, protéger les informations sensibles et assurer la conformité avec les normes réglementaires.

Les outils ASPM font partie d’un plan de cybersécurité complet. Ils permettent aux entreprises de mettre en œuvre des contrôles de sécurité dynamiques pour garantir une solide posture de sécurité des applications, identifier les risques et les atténuer plus efficacement.

Pourquoi l’ASPM est-elle importante pour la sécurité des applications (AppSec) ?

Les solutions ASPM sont essentielles pour assurer la sécurité des applications dans les environnements informatiques modernes.

Auparavant, les entreprises s’appuyaient sur des tests de sécurité des applications (AST) pour assurer la sécurité des écosystèmes d’applications. Les solutions AST pouvaient à elles seules protéger les applications monolithiques avec un code propriétaire et des cycles de publication plus longs. Cependant, le développement logiciel a considérablement évolué depuis lors.

De nombreuses applications modernes utilisent des dépendances open source, des interfaces de programmation d’application (API), des microservices, des conteneurs et des infrastructures en tant que code (IaC). Ces outils fonctionnent souvent en silos, c’est-à-dire indépendamment les uns des autres, ce qui peut empêcher les équipes de coordonner les analyses, de rationaliser les résultats et de résoudre efficacement les problèmes de sécurité. Les entreprises se tournent de plus en plus vers les pratiques de développement agiles et DevOps, qui ont accéléré les cycles de publication, les faisant passer de mensuels à hebdomadaires, quotidiens ou même plusieurs par jour.

En outre, les applications exposent souvent les points de terminaison d’API aux utilisateurs. À l’instar des autres composants de la pile d’applications, les points de terminaison exposés élargissent la surface d’attaque exploitable par les acteurs malveillants.

Tout compte fait, l’approche AppSec est devenue très complexe à l’ère moderne.

Les solutions ASPM cherchent à répondre aux besoins de sécurité des applications modernes et du développement d’application, et à combler le fossé entre des outils de test et de développement disparates fonctionnant dans le même environnement. Sans ASPM, la diversité des composants d’un écosystème d’applications de niveau entreprise pourrait introduire des frictions et des vulnérabilités de sécurité.

L’ASPM propose aux entreprises une approche systématique et holistique de la sécurité des applications réseau, qui s’intègre de façon fluide aux processus de développement et opérationnels et fournit aux équipes informatiques une vue unifiée de la pile d’applications.

Principales fonctionnalités des solutions ASPM

Les stratégies ASPM sont généralement automatisées par les plateformes AppSec avancées. Pour une visibilité et une couverture de sécurité complètes, les outils ASPM doivent toutefois fournir des fonctionnalités AST et de sécurité des pipelines (ou de sécurité de la chaîne d’approvisionnement logicielle) et des capacités d’intégration avec d’autres outils de développement et de sécurité.

Les plateformes ASPM offrent aux entreprises les avantages suivants :

Observabilité de la pile complète

Les solutions ASPM offrent une visibilité étendue sur toute la pile applicative, couvrant l’infrastructure, le code, les configurations, les autorisations, les dépendances et les vulnérabilités dans les environnements sur site, cloud et hybrides. Une observabilité complète aide les équipes de développement à éliminer les angles morts en matière de sécurité et à identifier et atténuer de manière proactive les risques liés aux applications.

Résultats consolidés des tests de sécurité

Les plateformes ASPM collectent les résultats de diverses analyses de sécurité sur le réseau afin d’identifier les vulnérabilités logicielles, les dépendances à risque et les erreurs de configuration. Certains fournisseurs d’analyse proposent des fonctionnalités ASPM qui améliorent les outils d’analyse natifs de l’entreprise. Cependant, de nombreuses solutions ASPM peuvent fonctionner avec n’importe quel outil d’analyse et unifier les résultats provenant de diverses sources, indépendamment des changements de fournisseur ou des nouvelles technologies.

Surveillance et évaluation des risques en temps réel

Les outils ASPM s’appuient sur une surveillance continue en temps réel pour identifier les problèmes de sécurité dès leur apparition. Cela aide les entreprises à rester informées de leur posture en matière de sécurité des applications et permet une gestion dynamique des risques.

Les outils ASPM peuvent ensuite agréger et évaluer les menaces pour mettre en corrélation les résultats, évaluer leur impact potentiel sur la posture de sécurité de l’entreprise et les trier selon des critères comme la gravité, l’exploitabilité et l’impact métier (un processus appelé notation des risques).

Détection et résolution automatisées des menaces

L’ASPM utilise l’automatisation intelligente pour identifier les menaces en fonction des schémas, des comportements et des règles de sécurité mises en place. Il fournit également des suggestions automatisées et lance des workflows pour résoudre rapidement les problèmes, ce qui permet de réduire le temps moyen de réparation (MTTR).

Si, par exemple, un test de sécurité donne un résultat négatif, un outil ASPM de qualité générera automatiquement un ticket de réparation ; si le problème affecte les applications ou les services essentiels, le système le fera automatiquement remonter pour une réparation prioritaire.

Contrôle et reporting conformité

Les outils ASPM utilisent la surveillance continue des fonctionnalités pour aider les entreprises à se conformer aux réglementations sectorielles et aux cadre de sécurité, et ce sans le fardeau des audits manuels. Ils offrent des rapports détaillés et des pistes d'audit qui permettent aux équipes de sécurité et de conformité de suivre le respect des cadres et des normes sectorielles (HIPAA, par exemple).

Alertes contextualisées

Au lieu d’inonder les équipes d’alertes de sécurité, les solutions ASPM corrèlent les données dans l’ensemble de la pile pour fournir des renseignements sur les menaces contextualisés et améliorer les stratégies de hiérarchisation des réponses. Les analyses contextuelles permettent aux équipes de sécurité de mieux comprendre chaque vulnérabilité (si elle affecte un actif de grande valeur, par exemple) et de prendre des décisions éclairées plus rapidement.

Intégration avec DevOps et DevSecOps

L’ASPM peut être intégrée aux pipelines d’intégration continue et de déploiement continu (CI/CD) pour aider les entreprises à suivre le rythme effréné des cycles de développement. Les outils ASPM utilisent une approche « shift left », effectuant les contrôles de sécurité dès le début du processus de développement logiciel, lorsqu’ils sont généralement plus faciles et moins coûteux à mettre en œuvre.

Les stratégies shift left permettent aux entreprises de traiter les menaces avant qu’elles n’atteignent la production et d’intégrer les questions de sécurité dans le workflow de développement.

Rationalisation des outils

L’ASPM permet aux entreprises d’évaluer l’adoption, la couverture et le chevauchement de leurs outils dans l’écosystème de développement logiciel. Cette évaluation permet d’identifier les lacunes et d’éliminer les redondances.

La rationalisation des outils aide également les entreprises à évaluer les ressources informatiques et financières requises par chaque outil. Grâce à ces informations, les entreprises peuvent plus facilement gérer leur budget informatique et décider des outils à conserver, à mettre hors service ou à remplacer.  

Technologie de l’IA et ASPM

Les outils et stratégies avancés d’automatisation de la sécurité aident les entreprises à renforcer les architectures informatiques complexes et étendues d’aujourd’hui. Et l’intelligence artificielle (IA) les a tous transformés, y compris l’ASPM.

Les technologies d’IA et de machine learning (ML) ont le pouvoir d’améliorer considérablement les capacités de sécurité des ASPM. Les fonctionnalités basées sur l’IA des outils ASPM analysent automatiquement les données de sécurité pour identifier les tendances et les anomalies, afin que les équipes puissent mieux anticiper et traiter les problèmes de sécurité avant qu’ils ne s’aggravent.

Les solutions ASPM pilotées par l’IA peuvent également améliorer le processus de résolution. En utilisant de grands modèles de langage (LLM) entraînés sur les données propriétaires, les risques et les tâches de résolution, les outils ASPM génèrent des informations exploitables, classées par ordre de priorité, afin que les équipes de sécurité puissent traiter les vulnérabilités de manière plus efficace.

ASPM et tests de sécurité des applications (AST)

« AST » est un terme générique désignant un groupe de solutions de sécurité des applications traditionnelles qui analysent les applications logicielles pour détecter les risques pesant sur la sécurité.

Les tests statiques de sécurité des applications (SAST) adoptent une approche de type « boîte blanche » (axée sur l’interne), qui consiste à analyser les référentiels de code source pour détecter les vulnérabilités connues sans exécuter le programme. Les tests dynamiques de sécurité des applications (DAST) utilisent une approche « boîte noire » (axée sur l’extérieur), qui consiste à tester les applications dans leur environnement d’exécution à partir de l’extérieur et à simuler des attaques pour imiter les acteurs malveillants.

Les tests interactifs de sécurité des applications (IAST), qui combinent des éléments SAST et DAST, analysent les applications en exécution au sein du serveur d’application (afin de pouvoir accéder au code source) pour donner aux développeurs une vision plus complète des problèmes de sécurité. L’analyse de composition logicielle (SCA) vise à identifier les vulnérabilités des composants et bibliothèques tiers au sein d’une application.

Les pratiques AST sont inestimables pour ce qui est de la sécurité des applications : elles permettent aux entreprises d’identifier certains problèmes de sécurité au sein d’une application. Cependant, les méthodes AST sont souvent utilisées indépendamment, généralement pour réaliser des évaluations ponctuelles à des stades bien précis du cycle de développement logiciel (SDLC). Les analyses AST ne permettront donc de comprendre qu’un certain problème lié à une certaine application à un moment donné.

L’ASPM intègre les techniques AST, mais elle offre une approche plus large et plus holistique. L’ASPM fournit des informations sur la posture de sécurité globale de l’entreprise et offre des conseils stratégiques pour renforcer la sécurité des applications au fil du temps. Les services ASPM cherchent également à intégrer les stratégies de sécurité tout au long du cycle de vie des applications, sur différents outils et plateformes.

ASPM et orchestration et corrélation de la sécurité des applications (ASOC)

L’approche ASOC, souvent considérée comme précurseure de l’ASPM, intègre et automatise divers outils, workflows et politiques de sécurité pour rationaliser les opérations de sécurité des applications. Elle se concentre principalement sur la mise en corrélation des données de sécurité provenant de plusieurs sources pour améliorer la détection et la résolution des menaces avant que les vulnérabilités n’entrent dans le pipeline de production.

Les outils ASOC fournissent aux entreprises une plateforme d’orchestration unique qui s’intègre à différents outils de sécurité et agrège les alertes provenant de ces derniers.

Alors que les services ASOC permettent aux équipes de mettre en œuvre des workflows d’agrégation et de corrélation de données de pré-production multiplateformes, l’ASPM leur permet d’effectuer une surveillance et une détection des risques continues et en temps réel, et d’automatiser les workflows de résolution tout au long du pipeline de développement. L’ASPM représente donc une approche plus globale et holistique de la sécurité des applications.

Les outils ASPM utilisent souvent les fonctionnalités ASOC (aux côtés des pratiques DevSecOps et d’observabilité) pour agréger les données d’application et automatiser les pratiques de sécurité spécifiques à chaque application dans les phases initiales de conception et lors de l’intégration, des tests, de la livraison et du déploiement.

APSM et gestion de la posture de sécurité du cloud (CSPM)

L’ASPM et la CSPM sont toutes deux essentielles aux stratégies de cybersécurité, en particulier pour les entreprises qui cherchent à renforcer leur posture de sécurité des applications. Alors que l’APSM vise la sécurité des applications logicielles à travers les différents environnements, la CSPM est spécifique à l’environnement et se concentre sur la sécurité de l’infrastructure cloud.

La CPSM est une technologie de cybersécurité qui unifie l’identification des risques et la résolution dans les environnements et services multicloud et cloud hybride, notamment les modèles IaaS (infrastructure à la demande), PaaS (plateforme à la demande) et SaaS (logiciel à la demande). Capacités :

  • Détection et catalogage natifs des actifs cloud de l’entreprise
  • Contrôle permanent par rapport aux cadres de sécurité et de conformité établis
  • Aider les équipes à détecter et à traiter rapidement les menaces

Les outils CSPM offrent une sécurité avancée pour tous les types d’environnements cloud, mais ils n’analysent généralement pas la couche application du réseau (ni les infrastructures sur site).

Les outils ASPM regroupent les données de sécurité provenant de différents appareils d’analyse de sécurité dans une pile d’applications, afin d’offrir aux développeurs une observabilité complète et d’aider les équipes à mettre en œuvre une automatisation de la posture de sécurité de bout en bout. Cependant, contrairement aux outils CSPM, les outils ASPM n’effectuent aucune analyse eux-mêmes ; ils exécutent simplement les workflows d’agrégation pour les scanners de sécurité d’application existants.

En outre, les outils ASPM sont généralement intégrés dans le cycle de développement logiciel, tandis que les solutions CSPM sont utilisées avec des outils de cloud management et des outils opérationnels.

Dans le développement logiciel moderne, les applications et les composants de l’infrastructure sont souvent étroitement liés. Sans les capacités d’agrégation de sécurité de la couche applicative de l’APSM et les fonctionnalités d’analyse de l’infrastructure cloud de la CPSM, les équipes pourraient être confrontées à des silos de données changeants, qui entraînent des lacunes dans la couverture de sécurité du réseau.

ASPM et plateformes de protection des applications cloud natives (CNAPP)

Les CNAPP combinent gestion de la posture de sécurité du cloud (CSPM), plateformes de protection des workloads cloud (CWPP) et analyse de l’infrastructure en tant que code (IaC), ainsi que d’autres fonctionnalités, pour offrir une protection de l’exécution et une analyse des vulnérabilités des conteneurs. Elles peuvent également appliquer des politiques Kubernetes et réseau, et sécuriser et intégrer des outils de déploiement et d'orchestration du cloud.

Avec les CNAPP, les entreprises associent observabilité et sécurité de l’exécution pour les applications cloud natives en production. Si les outils ASPM offrent eux aussi une visibilité affinée, ils se concentrent sur la sécurisation de la couche applicative de l’infrastructure, y compris les configurations de conteneurs et IaC.

L’ASPM peut également intégrer des fonctions de sécurité des applications à la couverture de sécurité cloud de la CNAPP, afin d’étendre les capacités de visibilité à l’infrastructure sur site.

Avantages et cas d’utilisation de l’ASPM

En choisissant la solution ASPM la plus adaptée, les entreprises peuvent bénéficier des avantages suivants :

  • Inventaire à jour. Les outils ASPM peuvent cataloguer automatiquement les applications et leurs dépendances (y compris les bibliothèques, les fichiers de configuration, les microservices, les API, les bases de données, les services tiers et les variables d’environnement) pour établir des bases de référence et des index. Les fonctionnalités de gestion dynamique de l’inventaire permettent aux équipes de mieux comprendre la posture de sécurité de l’architecture et d’effectuer des analyses de risques plus précises.  
  • Réponse accélérée aux incidents. L’ASPM rationalise la réponse aux incidents et la résolution avec des workflows automatisés (création et remontée des tickets), afin de réduire les perturbations réseau et le MTTR.
  • Résilience des applications. Grâce à des processus de sécurité automatisés et à une surveillance continue en temps réel, l’ASPM permet de garantir un fonctionnement optimal des applications face aux menaces émergentes. L’ASPM permet également aux entreprises de développer des applications de qualité, capables de résister à l’évolution des menaces, et de réduire ainsi le risque de violation et de défaillance du système.
  • Sensibilisation aux dérives. La dérive désigne les risques inattendus qui surviennent lorsque des modifications sont apportées au code ou à la configuration d’une application. Les outils ASPM gèrent la dérive en utilisant des bases de référence pour mesurer les écarts et en mettant en œuvre un contrôle de version pour l'architecture des applications. Ils détectent toute modification non autorisée ou inattendue, afin que les écarts problématiques soient traités rapidement et que les applications restent sécurisées au fil du temps.
  • Visibilité axée sur les données. L’ASPM consolide les données de sécurité provenant des programmes et outils AppSec dans un tableau de bord unique, fournissant aux équipes des données en temps réel sur les vulnérabilités présentes dans le code, les composants logiciels, les API et les processus de sécurité. L’amélioration de la visibilité du code au cloud permet aux équipes de traiter les menaces avant qu’elles ne s’aggravent ou qu’elles n’affectent l’expérience utilisateur.
  • Sécurité et opérations améliorées. L’ASPM place la sécurité des applications au cœur de la stratégie DevOps. Une pratique ASPM solide met l’accent sur la sécurisation du code pour garantir des applications de meilleure qualité. Un niveau de sécurité renforcé accélère la détection, neutralise davantage d’attaques et donne plus de temps pour innover.
  • Collaboration fluide entre les équipes de sécurité et de développement. L’ASPM intègre les analyses de sécurité et l’atténuation des menaces dans le workflow de développement. Cela permet aux développeurs d’obtenir rapidement le feedback des équipes de sécurité et d’accélérer la publication des logiciels sécurisés.
  • Évolutivité simplifiée. Étant donné que les plateformes ASPM automatisent les contrôles de sécurité et la résolution des menaces pesant sur les applications dans le pipeline CI/CD, les entreprises peuvent plus facilement élargir leur posture de sécurité à mesure que le réseau se développe.
  • Meilleure sécurité des API. L’ASPM renforce la sécurité des API en fournissant un inventaire complet des API internes, externes et tierces, y compris les points de terminaison connus et inconnus. La découverte continue des API garantit que l’inventaire est mis à jour automatiquement à mesure que de nouvelles API sont ajoutées ou que les API existantes sont modifiées. Cela permet de tenir les équipes de sécurité informées grâce aux données les plus récentes.

