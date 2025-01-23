Les solutions ASPM sont essentielles pour assurer la sécurité des applications dans les environnements informatiques modernes.

Auparavant, les entreprises s’appuyaient sur des tests de sécurité des applications (AST) pour assurer la sécurité des écosystèmes d’applications. Les solutions AST pouvaient à elles seules protéger les applications monolithiques avec un code propriétaire et des cycles de publication plus longs. Cependant, le développement logiciel a considérablement évolué depuis lors.

De nombreuses applications modernes utilisent des dépendances open source, des interfaces de programmation d’application (API), des microservices, des conteneurs et des infrastructures en tant que code (IaC). Ces outils fonctionnent souvent en silos, c’est-à-dire indépendamment les uns des autres, ce qui peut empêcher les équipes de coordonner les analyses, de rationaliser les résultats et de résoudre efficacement les problèmes de sécurité. Les entreprises se tournent de plus en plus vers les pratiques de développement agiles et DevOps, qui ont accéléré les cycles de publication, les faisant passer de mensuels à hebdomadaires, quotidiens ou même plusieurs par jour.

En outre, les applications exposent souvent les points de terminaison d’API aux utilisateurs. À l’instar des autres composants de la pile d’applications, les points de terminaison exposés élargissent la surface d’attaque exploitable par les acteurs malveillants.

Tout compte fait, l’approche AppSec est devenue très complexe à l’ère moderne.

Les solutions ASPM cherchent à répondre aux besoins de sécurité des applications modernes et du développement d’application, et à combler le fossé entre des outils de test et de développement disparates fonctionnant dans le même environnement. Sans ASPM, la diversité des composants d’un écosystème d’applications de niveau entreprise pourrait introduire des frictions et des vulnérabilités de sécurité.

L’ASPM propose aux entreprises une approche systématique et holistique de la sécurité des applications réseau, qui s’intègre de façon fluide aux processus de développement et opérationnels et fournit aux équipes informatiques une vue unifiée de la pile d’applications.