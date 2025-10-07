L'infrastructure en tant que code (IaC) utilise un langage de codage descriptif de haut niveau pour automatiser le provisionnement de l'infrastructure informatique. Grâce à cette automatisation, les développeurs n'ont plus besoin de provisionner et de gérer manuellement les serveurs, les systèmes d'exploitation, les connexions aux bases de données, le stockage et d'autres éléments d'infrastructure chaque fois qu'ils veulent développer, tester ou déployer une application logicielle.

À une époque où il n'est pas rare qu'une entreprise déploie des centaines d'applications en production chaque jour – et où l'infrastructure est constamment mise en service, démantelée et adaptée en fonction des demandes des développeurs et des utilisateurs – il est essentiel pour une entreprise d'automatiser son infrastructure afin de contrôler les coûts, de réduire les risques et de répondre rapidement aux nouvelles opportunités commerciales et aux menaces concurrentielles. L'IaC rend cette automatisation possible.

L'IaC est également une pratique DevOps essentielle, indispensable pour assurer un cycle de vie de livraison de logiciels à un rythme compétitif. Elle permet aux équipes DevOps de créer et de versionner rapidement l'infrastructure de la même manière qu'elles versionnent le code source, et de suivre ces versions afin d'éviter les incohérences entre les environnements informatiques qui peuvent entraîner de graves problèmes lors du déploiement.