Qu’est-ce que le déploiement continu ?

Le déploiement continu et les plateformes CI/CD associées offrent aux entreprises des solutions edge pour automatiser les processus de test et de déploiement de logiciels. Nombre de ces plateformes sont dotées de technologies d’intelligence artificielle (IA) et machine learning (ML) qui ont transformé les cycles de vie du développement et du déploiement de logiciels. Par exemple, les outils de performance prédictifs pilotés par l’IA analysent les indicateurs afin de rendre le déploiement plus rapide, plus efficace et moins sujet aux erreurs.

Voici quelques exemples des meilleures plateformes logicielles, services et outils pour le déploiement continu et l’automatisation des pipelines CI/CD :

AWS CodeDeploy d’Amazon

IBM DevOps Accelerate (anciennement IBM UrbanCode Deploy)

Azure DevOps

Actions sur GitHub

CI/CD GitLab

Jenkins

CircleCi

Ces plateformes et outils prennent en charge les capacités suivantes.