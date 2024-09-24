La distribution continue et le déploiement continu impliquent tous deux l’automatisation plus en aval du pipeline par rapport à l’intégration continue, et ils sont souvent utilisés de manière interchangeable.

La différence entre la livraison continue et le déploiement continu réside dans le niveau d’automatisation utilisé dans les versions de logiciels ou d’applications. Dans la livraison continue, le code est automatiquement transféré vers des environnements de type production pour des tests supplémentaires et une assurance qualité, tels que l’évaluation des risques et l’identification des vulnérabilités du code source. Une intervention humaine est nécessaire pour passer en production après la réussite des tests.

Dans le déploiement continu, l’automatisation va plus loin. Une fois que le code a passé les tests, le déploiement en production se fait automatiquement ; aucune approbation humaine n’est nécessaire.

La manière dont une entreprise applique le pipeline CI/CD et décide de recourir à la distribution continue ou au déploiement continu dépend de ses besoins métier. Le déploiement continu est idéal pour les équipes DevOps à cycle de vie de développement rapide, comme celles qui développent des sites e-commerce et des plateformes de logiciels en tant que service (SaaS).

Le déploiement continu soutient le processus de publication des logiciels en permettant aux équipes de publier des logiciels nouveaux ou mis à jour souvent et le plus rapidement possible. Comme les changements sont déployés automatiquement au public, ce type de pipeline de déploiement continu est généralement utilisé uniquement par les équipes DevOps disposant d’un processus éprouvé.

Pour les équipes qui n’ont pas besoin de publier des mises à jour aussi fréquemment dans leur workflow, comme celles qui développent des applications de santé, la distribution continue est généralement l’option privilégiée. Elle est plus lente, mais offre un niveau de supervision supplémentaire pour garantir la fonctionnalité pour les utilisateurs finaux.

Pour en savoir plus sur la différence entre la distribution continue et le déploiement continu, consultez cette vidéo.