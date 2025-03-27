Il n'existe pas de voie unique pour réussir dans le monde actuel marqué par les bouleversements, l'innovation et l'IA. Mais nous avons tiré quelques leçons de ceux qui montrent la voie.¹
Vision d’ensemble : les entreprises doivent s’adapter aux technologies et aux circonstances changeantes – surtout à l’ère de l’IA – la transformation numérique reste donc la principale priorité stratégique. Mais seulement environ un quart des entreprises pensent que leurs capacités technologiques sont suffisantes pour répondre à ces besoins stratégiques.
Détaillant américain
Nous donnons la priorité à la migration de ces applications héritage vers une pile plus moderne. Et lorsque nous faisons cela, alors, par définition, cela nous ouvre aux intégrations, à l'IA, à toutes les choses modernes. ”
Aujourd’hui, l’IA est le test ultime en matière de préparation. C’est une nouvelle technologie qui va permettre des changements et des bouleversements inimaginables, car elle permet des modes de travail aujourd’hui inimaginables. Et cela se produira rapidement.
En 2023, 37 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser l’IA générative au moins une fois par semaine. En 2024, ce chiffre est passé à 72 %.2
Dans quelques années, imaginer l’entreprise avant l’IA sera comme imaginer l’entreprise avant Internet. Et essayer de rivaliser sans IA serait comme un mauvais rêve où le Wi-Fi est toujours en panne.
La préparation à l’IA est autant un état d’esprit qu’un ensemble de capacités. Il s’agit de :
- Traiter l’informatique comme un catalyseur de la croissance et de l’innovation
- Aligner la stratégie informatique et la stratégie métier
- Mettre en place une main-d’œuvre dotée des compétences nécessaires pour adopter et utiliser l’IA.
Ces éléments constituent une posture de préparation à l’IA et à d’autres innovations, quelles que soient les nouvelles capacités et les nouveaux défis qui se présenteront.
Les entreprises qui réussissent une partie de ces tâches ont tendance à bien les réussir toutes : il existe une forte corrélation entre le déploiement de l’IA et les technologies et stratégies adaptées à l’IA… à condition que vous disposiez des compétences nécessaires.
Dans le cadre de nos recherches, certaines entreprises étaient prêtes pour l’IA, d’autres non. Celles qui sont prêtes pour l’IA sont 10 fois plus susceptibles de se sentir pleinement préparées à déployer l’IA à l’échelle de l’entreprise d’ici 2026.
En résumé : les entreprises sans stratégie solide et capacités technologiques pleinement préparées auront probablement du mal à adopter l’IA. Elles risquent d’être devancées par leurs concurrents prêts pour l’IA à moins qu’elles ne prennent des mesures réfléchies pour améliorer leur position.
