La préparation à l’IA est autant un état d’esprit qu’un ensemble de capacités. Il s’agit de :



- Traiter l’informatique comme un catalyseur de la croissance et de l’innovation

- Aligner la stratégie informatique et la stratégie métier

- Mettre en place une main-d’œuvre dotée des compétences nécessaires pour adopter et utiliser l’IA.

Ces éléments constituent une posture de préparation à l’IA et à d’autres innovations, quelles que soient les nouvelles capacités et les nouveaux défis qui se présenteront.



Les entreprises qui réussissent une partie de ces tâches ont tendance à bien les réussir toutes : il existe une forte corrélation entre le déploiement de l’IA et les technologies et stratégies adaptées à l’IA… à condition que vous disposiez des compétences nécessaires.