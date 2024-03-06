Qu’est-ce que le MLOps ?

Pour créer un workflow rationalisé et efficace, il convient d’adopter plusieurs pratiques et outils, dont le contrôle de version, qui joue un rôle central. Grâce à des systèmes comme Git, les équipes peuvent suivre et gérer méticuleusement les modifications apportées au code, aux données et aux modèles. Favoriser un environnement collaboratif facilite de le travail d’équipe et garantit que toute modification peut être documentée et annulée, le cas échéant. La possibilité de revenir aux versions précédentes est inestimable, surtout lorsque les modifications introduisent des erreurs ou réduisent l’efficacité du modèles.

Conçues pour compléter la rigueur technique du contrôle de version et intégrer des outils de collaboration, ces plateformes permettent d'améliorer la communication et le partage des connaissances entre les différentes parties prenantes impliquées dans le pipeline MLOps, comme les équipes de science des données et les ingénieurs. En rationalisant la communication, ces outils permettent d’aligner les objectifs du projet, de partager les informations et de résoudre les problèmes plus efficacement, afin d’accélérer les processus de développement et de déploiement.

À un niveau d’exploitation supérieur, c’est le principe de gouvernance du ML qui prime. Il s’agit d’élaborer et d’appliquer des politiques et des directives qui régissent le développement, le déploiement et l’utilisation responsables des modèles de machine learning. De tels cadres de gouvernance sont essentiels pour garantir que les modèles sont développés et utilisés de manière éthique, en favorisant l’équité, la protection de la vie privée et la conformité réglementaire. Il est essentiel d’établir une solide stratégie de gouvernance du ML pour atténuer les risques, se prémunir contre l’utilisation abusive des technologies et s’assurer que les projets de machine learning s’alignent sur les différentes normes éthiques et juridiques en vigueur. Ces pratiques (contrôle de version, outils de collaboration et gouvernance du ML) constituent ensemble l’épine dorsale d’un écosystème MLOps mature et responsable, permettant aux équipes de fournir des solutions de machine learning efficaces et durables.

L’ensemble de ce processus de pipeline est conçu pour être itératif. En effet, les informations issues de la surveillance et de l’optimisation alimentent le développement du modèle et permettent une amélioration continue. La collaboration et la gouvernance sont essentielles tout au long du cycle de vie pour garantir une exécution sans heurts, ainsi qu’une utilisation responsable des modèles de ML.

Pour réussir la mise en œuvre du MLOps et assurer un soutien continu, il convient de suivre quelques bonnes pratiques essentielles. La priorité consiste à mettre en place un processus de développement ML transparent à chaque étape : sélection des données, entraînement des modèles, déploiement, surveillance et intégration de boucles de feedback à des fins d’amélioration. Dès lors que les membres de l’équipe ont une bonne connaissance de ces méthodologies, la transition d’une phase à l’autre du projet est plus fluide, et le processus de développement devient plus efficace.

La gestion des versions et des données, des modèles et du code joue constitue un aspect essentiel du MLOps. En conservant différentes versions de ces composants, les équipes peuvent se tenir informées des changements au fil du temps, condition indispensable pour résoudre les problèmes, garantir la reproductibilité des résultats et faciliter la restauration, le cas échéant. Cette approche permet d’assurer l’intégrité du processus de développement et facilite l’audit des projets de ML.

Surveiller la performance et l’état des modèles de ML permet de garantir qu’ils remplissent leurs objectifs après le déploiement. Il s’agit d’évaluer régulièrement le modèle pour détecter les dérives, les biais ou tout autre problème susceptible de compromettre son efficacité. En identifiant et en traitant ces problèmes de manière proactive, les entreprises sont en mesure d’assurer une performance optimale du modèle, d’atténuer les risques et de s'adapter à l’évolution des conditions, ainsi qu’aux feedbacks.

Les pipelines CI/CD jouent un rôle important dans l’automatisation et la rationalisation des phases de création, de test et de déploiement des modèles ML. La mise en œuvre de pipelines CI/CD permet non seulement d’améliorer la cohérence et l’efficacité des projets de machine learning, mais aussi d’accélérer les cycles de livraison. Les équipes peuvent donc mettre les innovations sur le marché plus rapidement et avec une plus grande confiance dans leurs solutions ML.